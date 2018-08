Fonte dos negociadores mexicanos confirmou a existência do acordo, acrescentando que falta adicionar o Canadá ao documento.

México anuncia acordo com EUA para livre comércio

Fonte dos negociadores mexicanos confirmou a existência do acordo, acrescentando que falta adicionar o Canadá ao documento.

Primeiro foi uma fonte dos negociadores mexicanos que confirmou o dado à CNBC; horas depois, Donald Trump recorreru à rede social Twitter para dizer que havia "um acordo fantástico" estabelecido com o México. E a imprensa internacional indica que México e EUA terão alcançado um acordo de livre comércio, faltando que o Canadá se junte à dupla para estar pronto um novo documento relativo ao Tratado de Livre Comércio para a América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês).

O tratado em causa envolve uma região do mundo com 450 milhões de pessoas e movimenta mais de um bilião de dólares por ano, tendo a sua versão anterior sido denunciada por Donald Trump ao considerá-lo lesivo para a economia norte-americana. Após mais de um ano de intenso período negocial, este acordo de princípio representa um alívio importante para a economia mexicana, sempre demasiado dependente da dos Estados Unidos.



De acordo com a imprensa internacional, o acordo tornou-se viável após a eleição, em julho, de Andrés Manuel López Obrador (conhecido como AMLO) como sucessor de Enrique Peña Nieto no cargo de presidente mexicano, embora a sua posse esteja marcada apenas para dezembro. Por isso foi ainda Peña Nieto quem dirigiu o convite a Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, para que se juntasse a México e Estados Unidos no estabelecimento do acordo. "Conversei com o primeiro-ministro do Canadá sobre o estado das negociações do acordo e dos progressos que fizemos. Além disso, salientei a importância de que se junte ao processo para que a negociação trilateral esteja concluída ainda esta semana", escreveu no Twitter. "Em breve irei falar com o presidente Trump sobre os avanços em termos bilaterais e isso tornará possível que o Canadá se junte a nós", concluiu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.