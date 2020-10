Metz equaciona fechar restauração às 22h

Embora não tenha sido confirmada pela comuna, a hipótese está em destaque nos meios de comunicação social franceses. O Républicain Lorrain adianta que a medida pode ser imposta já a partir do próximo sábado.

Face ao crescente número de novos casos de covid-19 na região da Moselle, Metz estará a equacionar seguir o exemplo das capitais alemãs e francesas, impondo um horário limite aos bares e restaurantes. Apesar da hipótese não ter sido confirmada oficialmente, os meios de comunicação social franceses admitem que as autoridades locais deverão obrigar os proprietários a fechar as portas às 22h.

De acordo como Républicain Lorrain a medida restritiva deve entrar em vigor já a partir do próximo sábado, 24 de outubro, mantendo-se, pelo menos, durante um mês.

Desde a semana passada que os bares e restaurante da cidade voltaram atrás no relaxamento das restrições. Além da máscara obrigatória na rua e da devida distância entre as mesas, os estabelecimentos passaram a disponibilizar um formulário com os dados de contacto para facilitar um eventual rastreio. À mesa só podem estar no máximo seis pessoas.

