Metade dos comboios parados entre Luxemburgo e Metz na terça-feira

Redação A greve nos caminhos-de-ferro franceses deverá gerar "grandes perturbações" na circulação, segundo o ministro dos Transportes.

Em declarações à rádio France Inter, o governante referiu que o movimento social irá manifestar-se de forma variável, sendo que poderá haver "um comboio em cada dois" suprimidos em algumas regiões.

Contactada pela AFP, a SCNF não confirma nem desmente a estimativa de Clément Beaune, mas concede que a greve irá afetar ter diferentes impactos nas várias linhas do país.

A linha que liga a Cidade do Luxemburgo à capital da Moselle sofrerá algumas supressões. Dos cerca de 60 comboios normalmente programados diariamente, haverá apenas cerca de 30 a circular, segundo os horários divulgados pela SCNF.

Movimento afeta vários transportes públicos

Os trabalhadores transfronteiriços terão a vida dificultada, já que entre as 5h e 8h30, estão previstos apenas nove comboios em vez dos habituais 14 e, entre as 16h45 e as 20h, só oito estarão a operar em vez dos 14 do horário normal.

O apelo à greve foi lançado na quinta-feira pela Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), o sindicato com maior representatividade na ferroviária francesa, e o Sud-Rail, que ocupa o terceiro lugar, para exigir aumentos salariais e protestar contra as requisições civis no setor da energia.

Trata-se de um movimento social nacional e interprofissional, que envolve os trabalhadores dos diferentes transportes públicos franceses. Por exemplo, na RATP, rede de autocarros da área metropolitana de Paris, é esperado "um autocarro em cada três".

Pode consultar os horários dos comboios, em permanente atualização, no site do TER Grand Est ou na aplicação da SCNF.

