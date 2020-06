Metade da lua de mel de reis de Espanha paga por empresa privada

A viagem terá custado meio milhão de dólares, metade dos quais pagos pelo então rei de Espanha, Juan Carlos I, envolvido em várias suspeitas de corrupção, e a outra metade por uma empresa privada de amigo do então monarca.

Sucedem-se os escândalos na família real espanhola. Agora, é a lua de mel dos reis de Espanha, nesse momento príncipes das Astúrias, que está em causa. De acordo com o The Telegraph, custou meio milhão de dólares, metade dos quais pagos pelo então rei de Espanha, Juan Carlos I. O montante da viagem não era conhecido até agora, mas foi revelado pelo jornal britânico.

Felipe VI rompeu com Juan Carlos I e retirou-lhe a dotação que recebia da Casa Real depois de ter sido publicada uma investigação que mostrava que era beneficiário de uma sociedade offshore que recebeu um donativo de 100 milhões de dólares da Arábia Saudita.

Agora, o The Telegraph revela como o atual rei beneficiou das contas do pai através da oferta da lua de mel que consistiu numa viagem por várias ilhas do Pacífico, pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e vários lugares no Médio Oriente em 2004. Metade da viagem terá sido paga por Juan Carlos I e a outra metade por "uma conta ligada a um companheiro de passeios marítimos” do ex-rei, um empresário catalão chamado Josep Cusí, afirma o jornal britânico.

"Os pormenores da viagem foram mantidos estritamente fora da imprensa espanhola, havendo apenas alguns rumores nos meios de comunicação social de que tinham sido vistos na Ásia e no México", acrescenta, citando, para além do arquipélago no Pacífico, Aqaba, Camboja, Samoa, Califórnia e México como outros destinos dos então futuros monarcas.

Os meios de comunicação social afirmam também ter visto "uma nota manuscrita a agradecer ao pessoal do resort exclusivo de Wakaya, numa ilha privada das Fiji, onde os custos de alojamento e do pessoal atingiram cerca de 27 mil euros por apenas cinco noites".

O hotel dispõe de 10 suítes de luxo, está rodeado de recifes de coral e recebeu também a visita do empresário Bill Gates, dos atores Pierce Brosnan, Michelle Pfeiffer, Russell Crowe, Nicole Kidman ou do músico Keith Richards.

