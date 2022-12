O presidente, que deixará o poder a um de janeiro depois de perder as eleições de outubro, também não felicitou Lula nesta ocasião, nem reconheceu abertamente a sua derrota nas urnas.

Mês e meio depois, Jair Bolsonaro reaparece e admite "dor na alma"

O Presidente brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro, reapareceu após um mês de silêncio. "Estou há praticamente 40 dias calado. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida no meio do povo", disse Bolsonaro, citado pela Globo.

"Nada se perde. Devo lealdade a si. Eu dou a minha vida pelo meu país (...) Podemos mudar o futuro da nossa nação", disse Bolsonaro, que não falava em público desde dois de novembro, três dias após a segunda volta das eleições. "Vamos acreditar, vamos nos unir, vamos procurar alternativas e deixar que todos vejam o que podem fazer pelo nosso país", disse.

“Hoje, estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada. Quem decide o meu futuro são vocês, quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês”, afirmou Bolsonaro a centenas de apoiantes na sua residência oficial em Brasília.

O presidente, que deixará o poder a um de janeiro depois de perder as eleições de outubro, também não felicitou Lula nesta ocasião, nem reconheceu abertamente a sua derrota nas urnas.

Assumiu a responsabilidade por "erros" que não especificou, e pediu aos seus apoiantes para não o criticarem "sem saberem tudo o que está acontecendo".

"Não é fácil confrontar todo o sistema. A missão não é criticar, é unir e muitas vezes há informação que não é correta", disse, sem precisar.

O capitão reformado do exército também aproveitou a oportunidade para elogiar o papel das forças armadas, "o último obstáculo para o socialismo" e o "grande responsável pela liberdade", disse. Também disse estar do "lado da verdade, honestidade, respeito pela família e liberdade de expressão e religião".

Lamentou ainda que "o Brasil estava pronto para dar um salto", mas que "ninguém esperava" a vitória de Lula "em condições normais" e celebrou o facto de milhares dos seus apoiantes terem saído às ruas nos dias que se seguiram às eleições para exigir a sua permanência.

Muitos destes protestos tiveram em frente aos quartéis do exército, onde os manifestantes apelam a uma intervenção militar contra Lula.





