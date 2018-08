Partidos da coligação reuniram-se no fim de semana para analisar temas como o sistema de pensões, o mercado de trabalho e a imigração.

Merkel negoceia reformas políticas

Partidos da coligação reuniram-se no fim de semana para analisar temas como o sistema de pensões, o mercado de trabalho e a imigração.

Os líderes dos partidos que formam a grande coligação de Governo na Alemanha (CDU, CSU e SPD) estiveram reunidos no fim de semana para uma discussão sobre reformas políticas em questões como o mercado de trabalho, o sistema de pensões ou a lei de imigração, entre outros.

De acordo com a imprensa germânica e o diário El País, a ideia é que, após a turbulência verificada com as exigências apresentadas por Hoorst Seehofer, ministro do Interior, em função do perigo em que ficava a posição do CSU para as eleições de outubro na Baviera face aos avanços da extrema-direita, sejam apresentadas propostas do agrado dos eleitores. O próprio Seehofer revelou, em declarações à cadeia televisiva ZDF: "Nas próximas semanas o Governo vai apresentar um pacote de medidas que irá alterar o sistema de pensões, o subsídio de desemprego, os preços das rendas e a lei para a imigração".

Em discussão



Apesar do clima de abertura para as negociações, ontem, em afirmações à televisão ARD, a chanceler Angela Merkel manifestou a sua discordância perante aspetos de propostas feitas pelo SPD em matéria de pensões e migração. "Não devemos reanimar a insegurança com um debate deste género. A situação das pensões é positiva por causa do rumo equilibrado do mercado de trabalho", disse. Conforme relembra o diário espanhol, a viver um momento económico pujante, a Alemanha dispõe de condições para corresponder às preocupações sociais vindas do lado dos sociais-democratas, mas Merkel, que tem um encontro agendado para amanhã com a líder do SPD, Andrea Nahles, tentará não fazer demasiadas cedências.



Do lado do SPD, uma das preocupações é responder à falta de mão-de-obra qualificada com recurso à entrada de mais imigrantes, uma vez que o mercado laboral alemão precisa, de acordo com os estudos realizados, de 1,2 milhões de trabalhadores para que sejam preenchidas as suas necessidades atuais. Por outro lado, o partido de Nahles também quer mudanças quanto à política sobre quem pede asilo: mesmo aqueles que sejam rejeitados, mas já se encontrem bem integrados na sociedade alemã e tenham trabalho, possam ser enquadrados no país de acordo com a nova lei. Outra questão defendida pelos sociais-democratas é a garantia de pensões até 2040 (neste momento, essa garantia está definida até 2025).



