A ex-chanceler alemã, responsável pelo aumento substancial da aquisição do gás russo, argumentou que a decisão lhe pareceu a mais correta na altura.

Mundo 2 min.

Crise energética

Merkel não se arrepende de dependência energética do gás russo

Lusa A ex-chanceler alemã, responsável pelo aumento substancial da aquisição do gás russo, argumentou que a decisão lhe pareceu a mais correta na altura.

A ex-chanceler alemã Angela Merkel assumiu esta quinta-feira que não está arrependida de ter permitido que a Alemanha ficasse dependente do gás russo, explicando que, na altura, lhe pareceu a decisão certa para a sustentabilidade ambiental.

Alemanha anuncia redução da dependência energética da Rússia A dependência do carvão diminuiu de forma considerável, de 50% para 8%, confirma um relatório do Ministério da Economia alemão.

“Não estou arrependida. Agimos de acordo com o tempo que vivíamos. Nessa altura, era claro que haveria uma alteração de todo o abastecimento energético. Estávamos a abandonar a energia nuclear e queríamos abandonar a energia de carvão. E, para isso, precisávamos do gás russo”, justificou a ex-chanceler alemã, numa conferência de imprensa em Lisboa.

Angela Merkel, que liderou o Governo alemão entre 2005 e 2021, foi responsável pelo aumento substancial de aquisição de gás russo, através dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, apesar dos alertas do Governo norte-americano sobre os riscos de a Alemanha e a Europa ficarem excessivamente dependente da energia controlada pelo Kremlin.

“Por uma opção constitucional, determinámos que a Alemanha deveria chegar à neutralidade climática em 2040. Para conseguir esse objetivo, era indispensável recorrer ao gás asiático. Não tínhamos outras opções”, disse a ex-chanceler na conferência de imprensa.

"É preciso encontrar soluções sustentáveis para o ambiente"

“Desde a Guerra Fria, a Rússia era um fornecedor confiável de energia”, disse Merkel, para justificar a decisão de aumentar a compra de gás através de contratos com Moscovo, embora reconhecendo que a situação atual de relacionamento com o Kremlin é muito diferente.

Presidente alemão reconhece "erro" no apoio ao gasoduto com Rússia "Foi claramente um erro", disse Steinmeier, segundo fontes presidenciais citadas pela televisão pública alemã ARD, após críticas da Ucrânia e da Polónia à gestão do político e da ex-chanceler Angela Merkel.

“Agora, o novo Governo tem de lidar com novas circunstâncias e está a saber lidar com elas”, explicou Merkel, referindo-se à atitude do chanceler alemão, Olaf Scholz, de apoiar as sanções europeias contra a energia russa, nomeadamente reduzindo a compra de gás e de petróleo a Moscovo.



A ex-chanceler disse que compreende as preocupações dos países europeus com a invasão russa da Ucrânia, mas acrescentou que esse conflito não pode fazer esquecer outras prioridades governativas, nomeadamente na área ambiental.

“Não podemos perder de vista a necessidade de encontrar soluções sustentáveis para o ambiente, ao mesmo tempo que procuramos soluções para a guerra na Ucrânia”, aconselhou a antiga líder alemã.

Merkel deslocou-se a Lisboa para anunciar os vencedores do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, atribuído a duas organizações intergovernamentais dedicadas a produzir conhecimento científico e apoiar os decisores políticos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.