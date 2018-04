A chanceler alemã concordou com o Presidente francês e com a primeira-ministra britânica sobre a importância de os Estados Unidos permanecerem no acordo nuclear do Irão, mas Trump já disse que ainda não tomou qualquer decisão.

Merkel, Macron e May defendem continuação dos EUA no acordo nuclear do Irão

Além de sublinhar que os Estados Unidos não podem abandonar o acordo, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May "reiteraram a sua disponibilidade para elaborar, num contexto mais amplo e com todos os implicados, convénios adicionais em relação à duração das restrições nucleares, entre outros temas", indica um comunicado do Governo alemão.

Contudo, o Presidente Donald Trump já fez saber que ainda nada está decidido sobre a continuação dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão, indicou hoje o conselheiro para a segurança nacional, John Bolton.

O Presidente dos EUA "está obviamente a examinar" a proposta do seu homólogo francês sobre a abertura de negociações sobre um novo acordo alargado.

Merkel falou também com Macron e May sobre as relações comerciais com os Estados Unidos e os três políticos concordaram que Washington não devia tomar medidas em matéria de política comercial contra a União Europeia e que esta deveria estar empenhada em "defender os seus interesses".

Merkel, Macron e May concordaram também em continuar com uma intensa cooperação sobre todos os aspetos abordados nas conversas telefónicas.

Recentemente, Emmanuel Macron e Donald Trump defenderam um novo acordo para travar as ambições nucleares do Irão, pouco depois de o Presidente norte-americano ter considerado o atual texto sobre o programa iraniano "um desastre".

"Nós não temos as mesmas posições de princípio sobre este tema [e] tivemos uma conversa muito aprofundada sobre a questão" deste acordo assinado em 2015 com o objetivo de impedir o Irão de se dotar de armas nucleares, declarou Macron numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente norte-americano.

"Desejamos, por isso, poder a partir de agora trabalhar num novo acordo com o Irão", acrescentou o chefe de Estado francês.

Por seu turno, Trump exigiu um novo acordo com bases "sólidas".

"É um acordo com alicerces podres, é um mau acordo, uma má estrutura", afirmou.

