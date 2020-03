A chanceler alemã decidiu isolar-se em casa e não sair enquanto não souber o resultado dos testes que irá realizar para saber se está contaminada.

Merkel entra em quarentena após contacto com médico infetado pelo coronavírus

A partir de hoje a chanceler alemã, de 65 anos, decidiu entrar em confinamento, em casa, após saber que o médico que lhe deu uma vacina na sexta-feira está infetado com o novo coronavírus.

A notícia foi dada pelo seu gabinete há pouco mais de meia-hora, tendo sido já no final deste domingo que Angela Merkel foi informada de que os testes de infeção pelo coronavirus realizados ao seu médico revelaram-se positivos.

Até saber o resultado dos testes de despistagem que vai agora realizar, a chanceler irá manter-se em quarentena.

Alemanha proibe encontros com mais de duas pessoas na via pública A chanceler alemã anunciou hoje medidas mais restritas para conter a propagação do coronavírus. A regra da distância social de dois metros é imposta em locais fechados.

Ainda hoje, ao início da tarde, a governante dirigiu-se ao país para anunciar novas medidas mais restritivas para combater a epidemia do Covid-19 que já infetou 18.616 pessoas e fez 55 vítimas mortais, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Robert Koch (organismo responsável pela contabilização de casos na Alemanha). A Alemanha é o quarto país com mais doentes infetados no mundo e o terceiro na Europa.

