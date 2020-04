A chanceler alemã reconhece que o país vai "conviver algum tempo com o vírus".

Merkel diz que "vamos precisar de paciência"

A chanceler alemã reconhece que o país vai "conviver algum tempo com o vírus".

Numa altura em que as autoridades de saúde alemãs contabilizam 2.107 vítimas mortais e um total de 108.202 infetados pelo novo coronavírus, Angela Merkel fez um apelo à paciência. A chanceler alemã reconhece que o país vai "conviver algum tempo com o vírus" e que, portanto, não há evidência suficientemente sólidas para aliviar as restrições à circulação no país.

Embora admita uma "esperança cautelosa", Merkel reiterou que, para controlar a propagação do vírus, é essencial manter os alemães "concentrados" nas medidas de higiene e isolamento social.

Para já e até ordem em contrário, escolas e grande parte do comércio vão continuar fechados. Os ajuntamentos com mais de duas pessoas estão proibidos e os infratores podem incorrer numa multa. Esta quinta-feira, o ministro da Saúde, Jens Spahn, admitiu que as medidas vão continuar a aplicar-se "por meses".





