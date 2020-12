A chanceler alemã virou todas as atenções para as famílias das vítimas e para as dezenas de feridos.

Merkel devastada com as notícias de Trier

Na sequência do incidente fatal em Trier, a chanceler Angela Merkel ( manifestou a sua solidariedade em relação às vítimas e às respeitivas famílias.

"As notícias de Trier entristecem-me muito", disse o Chanceler numa declaração publicada pelo porta-voz do governo, Steffen Seibert, na terça-feira via Twitter.

"A minha solidariedade vai para os familiares das pessoas a quem foram tão abrupta e violentamente arrancadas da vida. Mas também penso naqueles que sofreram lesões graves e desejo-lhes muita força".





