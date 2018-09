Hans-Georg Maassen minimizou os ataques xenófobos em Chemnitz. Agora vai desempenhar funções numa secretaria de Estado do ministro do Interior, Horst Seehofer, obtendo mesmo um aumento do salário.

Merkel demite chefe dos Serviços Secretos

O SPD exigia a demissão, o ministro do Interior pretendia que isso não acontecesse e o caso gerou mais uma crise no Governo da Alemanha, mas Angela Merkel decidiu afastar o responsável pelos serviços secretos, Hans Georg-Maassen, depois de este ter minimizado os ataques xenófobos que se registaram em Chemnitz. A decisão foi tomada após um acordo estabelecido entre os partidos da coligação e assinado por Merkel, Andrea Nahles, responsável pelo SPD, e Seehofer, que lidera a CSU.



Segundo a imprensa alemã, apesar da demissão, Maassen vai passar a desempenhar funções numa secretaria de Estado a cargo do ministro do Interior, conseguindo mesmo um aumento do vencimento mensal que passa de 11 mil para 14 mil euros brutos.



Em declarações ao Bild, Maassen colocara em causa a veracidade de um registo em vídeo de perseguições de neonazis a estrangeiros, durante as manifestações após o assassínio de um homem em Chemnitz, no passado dia 26 de agosto.



