A chanceler alemã afirmou que vê "com grande preocupação" a forma como as questões ambientais e os direitos humanos são tratados no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro.

Merkel considera "dramática" situação no Brasil

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta quarta-feira ver com "grande preocupação" a situação no Brasil, que descreveu como "dramática" sob o governo do presidente Jair Bolsonaro nas questões ambientais e de direitos humanos. De acordo com o Deutsche Welle, estas declarações tiveram lugar na sessão do parlamento federal, em Berlim, em resposta às perguntas da representante dos Verdes Anja Hajduk.

A deputada colocou em questão se o governo alemão ia continuar a investir nas negociações para um tratado de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul, no momento em que ambientalistas, cientistas e defensores dos direitos humanos denunciam uma deterioração dos direitos humanos e ambiente no Brasil. Para Anja Hajduk, a União Europeia devia usar a sua força económica como instrumento de pressão para que os direitos humanos e a defesa do meio ambiente seja uma realidade noutras partes do mundo como a América do Sul.

Em resposta, Merkel reiterou o seu apoio a um desfecho rápido para as negociações de livre-comércio e disse que, na sua perspetiva, a resposta para a situação no Brasil não passa por abrir mão de um acordo com o Mercosul. "Eu, como você, vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro. E a oportunidade será utilizada, durante a cúpula do G20, para falar diretamente sobre o tema, porque eu vejo como dramático o que está a acontecer no Brasil”, afirmou Merkel. "Eu não acho que não chegar a acordo com o Mercosul vá fazer com que menos um hectare de floresta seja destruída no Brasil. Pelo contrário", concluiu a chanceler alemã. "Eu vou fazer o que for possível, dentro das minhas forças, para que o que acontece no Brasil não aconteça mais. Mas não procurar o acordo de livre-comércio, certamente, não é a resposta para essa questão."

Não é a primeira vez que Merkel aborda a questão das negociações com o Mercosul. Em dezembro, tinha admitido que o futuro governo de Jair Bolsonaro poderia dificultar as conversações. "O tempo para um acordo entre a UE e o Mercosul está a esgotar-se. O acordo deve acontecer muito rapidamente, pois, de contrário, não será tão fácil alcançá-lo com o novo governo do Brasil", afirmou então. As políticas de Bolsonaro para o meio ambiente são alvo de críticas constantes na Europa. Em abril, mais de 600 cientistas europeus e cerca de 300 indígenas pediram que a União Europeia vincule as importações provenientes do Brasil à proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. O pedido foi feito numa carta publicada na revista científica Science.

No início de junho, a Alemanha e a Noruega manifestaram-se contra a proposta do governo de Bolsonaro de alterar o destino dos recursos do Fundo Amazónia, programa de financiamento à proteção da maior floresta tropical do mundo. Os governos europeus também rejeitaram as críticas do governo brasileiro de que há indícios de irregularidades nos contratos. Em entrevista recente à DW, o eurodeputado alemão Martin Häusling, do partido Verde, disse que o presidente brasileiro não partilha os mesmos valores democráticos da União Europeia e que por isso não haveria base para negociar um acordo com o Mercosul.

Possível acordo com Mercosul

A conclusão das negociações entre a UE e o Mercosul, que se arrastam há mais de duas décadas, é dado como próximo por ambas as partes. No último dia 13 de junho, a comissária da UE para o Comércio, Cecilia Malmström, afirmou que um acordo é a sua "prioridade número um" e que pretende fechar o pacto antes do término do atual mandato da Comissão Europeia, em 31 de dezembro. Segundo a comissária, a UE estaria "pronta para fazer concessões" e "espera o mesmo" dos países do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Dias antes, durante a visita ao presidente argentino, Mauricio Macri, em Buenos Aires, Bolsonaro havia afirmado estar "prestes a chegar a um acordo" com a UE.

Pressão verde

A pressão do partido Verde sobre Merkel acontece num momento em que o tema ambiental ganhou um novo impulso na Europa, com os protestos semanais de adolescentes por políticas climáticas mais incisivas. Os Verdes podem vir a ser a maior força política da Alemanha, segundo uma sondagem divulgada recentemente. Se as eleições fossem hoje, aquele partido teria 27% dos votos dos eleitores alemães, à frente da força liderada por Merkel. A pesquisa do instituto Forsa confirmou uma tendência já mostrada nas eleições ao Parlamento Europeu, no mês passado, quando o Partido Verde obteve o maior resultado de sua história numa votação nacional, 20,5%.

Os grandes partidos no poder na Alemanha, a conservadora CDU, de Merkel, e o social-democrata SPD, vivem um momento de declínio e há o receio de que a coligação atualmente no governo se desmorone, o que precipitaria novas eleições na Alemanha. Nesse cenário, é uma possibilidade real que o próximo chanceler da Alemanha possa ser dos Verdes, em acordo com outro partido.

