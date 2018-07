Após várias horas de reuniões entre CDU e CSU, foi o próprio ministro do Interior alemão a anunciar o acordo.

Merkel chega a acordo com Seehofer e afasta crise na coligação

CDU e CSU, partidos que formam com o SPD a coligação governamental na Alemanha, chegaram a um acordo para impedir que o Executivo da chanceler Angela Merkel ficasse ameaçado, depois de Horst Seehofer, ministro do Interior, ter admitido que poderia demitir-se, desagradado com a ausência de mudanças na política de Merkel para os imigrantes.

"Após intensas negociações e ntre os dois partidos chegámos a um acordo sobre o futuro da imigração ilegal na fronteira entre a Alemanha e a Áustria", revelou o próprio Seehofer. De acordo com a imprensa internacional, ficou estabelecida a criação de centros para migrantes junto à fronteira, algo que possibilita que Seehofer retire a ameaça de demissão.

"Encontrámos forma de chegar a um acordo positivo depois de vários dias duros e difíceis", reconheceu Merkel. "Por um lado, queremos instalar centros de passagem na Alemanha e, a partir daí, levar a cabo devoluções em função de países de onde sejam originários aqueles que pedem asilo e nos quais já estejam registados. Desta forma, o espírito da União Europeia é defendido e, além disso, demos um passo importante para organizar e controlar a migração secundária", acrescentou.

A pressão exercida por Seehofer está relacionada com o facto de, no próximo mês de outubro, haver eleições regionais na Baviera, região da CSU, e o partido estar em risco de perder a maioria para o partido AfD de extrema-direita, cujo discurso contra a imigração já teve ecos em 13% do eleitorado alemão. Seehofer ameaçou Merkel que, caso não houvesse mudança quanto àqueles que pediam asilo na Alemanha depois de terem solicitado proteção internacional num outro país da União Europeia, tomaria medidas para fechar a fronteira entre Alemanha e Áustria, ignorando as regras europeias. E chegou mesmo a afirmar ao Süddeutsche Zeitung: "Não deixarei que me demita alguém que só é chanceler graças a mim".

Durante este intervalo de tempo, Merkel procurou ganhar terreno não só no plano interno, mas também no Conselho Europeu, embora o acordo definido nas passadas quinta e sexta-feiras seja considerado pouco interessante.

Entretanto, dos sociais-democratas, os outros parceiros da coligação, chegaram críticas ao comportamento de Seehofer e da CSU com acusações de atitude irresponsável e de pretender que o país ficasse refém das suas aspirações eleitorais. "A CSU fez da Alemanha e da Europa reféns, causando danos sem precedentes à democracia do país. E esta irresponsabilidade leva-me a dizer muito simplesmente: chega!", disse Sigmar Gabriel, ministro dos Negócios Estrangeiros na anterior coligação governamental de Merkel, citado pelo diário El País.

