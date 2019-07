Divulgação de mensagens privadas ofensivas do governador de Porto Rico é rastilho para manifestações que exigem a demissão de Ricardo Rosselló.

Mensagens privadas viram população contra governador de Porto Rico

Divulgação de mensagens privadas ofensivas do governador de Porto Rico é rastilho para manifestações que exigem a demissão de Ricardo Rosselló.

A divulgação de mensagens privadas trocadas entre o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, e 11 homens do seu círculo mais próximo pela organização Centro de Jornalismo Investigativo abalou a ilha das Caraíbas que é administrada pelos Estados Unidos da América. Várias das mensagens contidas nas 889 páginas serviram de rastilho para manifestações praticamente diárias a exigir a demissão de Ricardo Rosselló. Numa das conversas o governador fala em termos ofensivos de uma antiga presidente do conselho legislativo de Nova Iorque que contestava a proposta de elevação de Porto Rico a estado norte-americano deixando de ser território não incorporado. “Devíamos sair em defesa do Tom e dar cabo dessa puta”, afirmou na mensagem. Noutra conversa, o ex-conselheiro de Assuntos Financeiros do governo de Rosselló, Christian Sobrino Vega, afirma que está “desejoso de matar” a presidente da Câmara de San Juan, Carmen Yulín Cruz, crítica frequente do governador. “Era um grande favor que me fazias”, contestou Ricardo Rosselló.

Sobrino Vega criticou também de forma ofensiva o cantor porto-riquenho Ricky Martin que acusou de representar “a opressão do patriarcado” e ser um “chauvinista que só fode homens porque as mulheres não estão à sua altura”. Como reação, dezenas de artistas participaram nos protestos ao lado de Ricky Martin. Mas a conversa que mais espoletou a revolta na ilha diz respeito às vítimas do furacão Maria que provocou mais de 3000 mortos em 2017 e arrasou as infra-estruturas da ilha. “Já que falamos nisso, não temos alguns cadáveres para darmos aos corvos? É evidente que eles precisam de atenção”, escreveu Sobrino Vega, referindo-se aos críticos do Governo.

Os protestos que juntam cada vez mais gente parecem refletir a perda de paciência dos porto-riquenhos com o atual governo e é também uma resposta à profunda crise que afeta esta população que apesar de ser administrada pelos Estados Unidos não tem direito a voto nas eleições gerais. Com uma dívida astronómica e uma ilha que ainda não recuperou do furacão, os escândalos sucedem-se. Foi revelado um esquema de fraude com milhões de dólares destinados à reconstrução do território após a passagem do furacão Maria. Contra os manifestantes, a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo e às balas de borracha.

Ricardo Rosselló anunciou no domingo que vai abandonar a liderança do seu partido e promete não se recandidatar nas eleições do próximo ano, mas não se demite.

Em Porto Rico, quase metade da população vive abaixo do limiar da pobreza, uma situação que se agravou com a migração de centenas de milhares de habitantes para estados norte-americanos nos últimos anos.

