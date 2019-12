Cientistas pedem às nações reunidas na COP25 que façam planos urgentes para diminuir criação de animais.

Menos carne, mais florestas

Reduzir urgentemente a criação de gado nos países ricos é o apelo feito às nações reunidas na COP25 por um grupo de cientistas. Limitar a nível mundial o consumo de carne, ovos e leite seria um dos maiores contributos para atingir os objetivos dos Acordos de Paris de manter a subida das temperaturas até 1,5ºC, sustenta um grupo de cientistas, de vários organismos, numa carta publicada ontem na Lancet Planetary Health.

O alerta é dirigido especificamente às nações desenvolvidas onde a procura tem crescido exponencialmente nas últimas décadas. Desde 1990, a produção de carne, leite e ovos quase duplicou. Aumentou de 758 milhões de toneladas para 1247 milhões em 2017, e estes números continuarão em crescimento se não se tomarem medidas para inverter a tendência.

“O setor da pecuária provocou o desaparecimento de florestas e de terrenos selvagens que atuam como depósitos de dióxido de carbono e continua a ocupar grande parte das terras que têm que ser restauradas”. Os cientistas defendem a devolução de terrenos da agro-pecuária ao estado selvagem. “Sem isso, a remoção de CO2 da atmosfera depende de métodos que ainda não foram comprovados em grande escala”, advertem.

Se continuar nos padrões atuais, a criação de gado será responsável por 49% das emissões globais até

2030, tornando quase impossível chegar à meta estabelecida de neutralidade carbónica em 2050, defendem os 52 signatários do texto da Lancet. Por outro lado, o desmatamento de terras para pastagens e cultivo de soja para alimentação de gado é também responsável em grande parte pela perda de biodiversidade.

No alerta, os cientistas recomendam aos países ricos e de rendimento médio que adotem medidas já a partir de 2020, definindo uma data para começar a diminuir a criação de todas as espécies. Os cientistas advogam a substituição da pecuária intensiva pela produção de vegetais com menos impacto no ambiente e ao mesmo tempo melhores para a saúde humana. As recomendações não são dirigidas a países em vias de desenvolvimento, onde muitas vezes as necessidades alimentares são supridas quase exclusivamente com carne e leite.

No texto da Lancet Planetary Health apela-se ainda a que os países de alto e médio rendimento não importem carne e que, ao invés, reduzam a procura de produtos animais.

Desde os anos 60, a desflorestação da Amazónia deve-se sobretudo à criação de gado. 91% de terrenos desmatados na maior floresta tropical do mundo foram convertidos em ranchos e pastagens. O Banco Mundial estima que a nível global 80% da desflorestação é provocada pela criação de animais.