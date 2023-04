O adolescente é suspeito de ser apoiante do estado islâmico, de fabricar explosivos e preparar um "ataque violento", dizem os investigadores franceses.

França

Menor de 15 anos detido por suspeitas de preparar ataque terrorista

AFP O adolescente é suspeito de ser apoiante do estado islâmico, de fabricar explosivos e preparar um "ataque violento", dizem os investigadores franceses.

Um adolescente com menos de 15 anos , suspeito de ser um apoiante do Estado ilâmico e de estar preparar "uma ação violenta" em França, foi preso na terça-feira de manhã na comuna francesa de Rosenau, Alto Reno, por investigadores da Direcção-Geral de Segurança Interna (DGSI), confirmou à AFP uma fonte próxima do processo.

A fonte acrescentou que a DGSI tinha "detetado" o perfil do menor, que tinha menos de 15 anos e era "claramente um apoiante do Estado islâmico", confirmando uma reportagem no jornal da Alsácia e no Le Parisien.

O jovem "estava determinado a fazer explosivos", acrescentou a fonte, contando que as "investigações ainda em curso já tinham demonstrado que já os tinha começado a fazer". As investigações terão agora de estabelecer "se havia um plano de ação associado e em que fase se encontrava".

Os agentes estão envolvidos numa investigação preliminar aberta pela Procuradoria Nacional Anti-Terrorista (PNAT) por "associação criminosa terrorista", noticia o Le Parisien.

Jovem de 16 anos detido em caso de ataque a polícias em Trier As autoridades alemãs estão a investigar 12 suspeitos de envolvimento nas agressões de 17 de fevereiro.

Preso em casa

O adolescente foi preso em casa, na terça-feira de manhã cedo, em Rosenau, uma cidade de 2.400 habitantes no Reno, que faz fronteira com a Alemanha e a cerca de 10 km da fronteira com a Suíça. O aeroporto de Basileia-Mulhouse fica apenas a uma dúzia de quilómetros de distância.

O adolescente pertence a uma família "tranquila", de "quatro filhos" de uma união anterior da mãe onde "pelo menos três dos quais são menores", contou o presidente da comuna de Rosenau, Thierry Litzler, à AFP.

Esta família era sossegada, não se destacava, "não havia nada de especial", adiantou o presidente da câmara.

A mãe, uma senhora "católica", tinha casado com um homem de origem kosovar em dezembro de 2021, acrescentou a mesma fonte.

Completamente surpreso com a detenção do adolescente, Thierry Litzler realçou que não houve "nenhuma informação ou qualquer elemento que tivesse chegado ao conhecimento da autarquia e que tivesse exigido uma investigação".

O autarca admitiu mesmo ter "descoberto" a detenção do menor através dos meios de comunicação locais. "Estamos surpreendidos", assumiu Litzler.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.