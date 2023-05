A criança terá sido levada à força por familiares do lado materno.

Espanha

Menina desaparecida em Valência foi encontrada em França

Redação A criança terá sido levada à força por familiares do lado materno.

Uma menina de cinco anos, que foi alegadamente levada à força pelos familiares do lado materno à saída da escola na localidade de Tavernes Blanques, em Valência, foi localizada em França, confirmaram na segunda-feira fontes da Guardia Civil ao diário espanhol ABC.

A menor estava com o pai e o avô paterno nas imediações do estabelecimento escolar quando estes entraram em conflito com outros homens, que acabaram por colocar a menina dentro de um carro e fugiram do local.

França. Adolescente acusado de matar menina fica em prisão preventiva O jovem preferiu manter o silêncio durante o interrogatório. Já tinha sido acusado de violação no ano passado.

A criança, que vivia com o pai desde o verão passado, está agora em França com a família materna, que vive ali, e o caso está entregue às autoridades.

Segundo o ABC, a relação entre os pais da menina não tem sido a melhor desde a separação, há alguns anos, precisamente pela vontade da mãe em levar a filha para França, onde reside.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.