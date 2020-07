Segundo as autoridades de saúde do país, a a criança tinha várias patologias associadas.

Menina de três anos é a vítima mais jovem da covid-19 na Bélgica

Uma menina de três anos morreu de covid-19 há alguns dias, na Bélgica, anunciaram as autoridades de saúde, esta sexta-feira, 24 de julho. A criança é a vítima mortal mais jovem registada no país, desde o início da pandemia, avança a AFP.

Segundo as autoridades de saúde do país, a criança tinha várias patologias associadas.

"Esta notícia toca-nos a todos profundamente, [toca-me] seja como cientista ou como pai", disse Boudewijn Catry, porta-voz das autoridades sanitárias da Bélgica, que assistiu a um recrudescimento recente dos casos, estando já a preparar-se para a chegada de uma segunda vaga.

De acordo com o responsável, "em média, três pessoas morrem todos os dias [na Bélgica, por covid-19], incluindo recentemente um jovem de 18 anos", acrescentou, em conferência de imprensa, reconhecendo que as mortes entre os jovens eram "raras". Em março, tinha morrido uma criança de 12 anos por causa do vírus.

Aumento de 89% no número de infeções

A Bélgica tem mais de 64.847 casos de covid-19 registados e 9.812 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Nas últimas semanas o país tem contabilizado um aumento do número de infecções, que entre 14 e 20 de Julho aumentaram 89% por comparação com a semana anterior.

Este aumento verifica-se em todas as províncias, com a excepção de Brabante Valão, sendo que, em média, na última semana, foram diagnosticados 220,6 novos casos por dia.

Segundo as autoridades sanitárias, este crescimento no número de infeções afeta todos os grupos etários mas é mais pronunciado na população activa (menos de 60 anos), que representa 85% de todos os casos diagnosticados na última semana.

Para responder a este aumento, a primeira-ministra Sophie Wilmès anunciou novas medidas, entre as quais o uso de máscara obrigatório em "qualquer lugar com muita gente", mesmo que ao ar livre, ou seja, em mercados e feiras de rua, artérias comerciais e também em espaços fechados privados como hotéis, restaurantes e cafés. Esta regra é semelhante à que vigora no Luxemburgo que também aprovou novas medidas para responder à segunda vaga e à que vigora em Portugal, desde o início de maio.

Na Bélgica, as máscaras tornaram-se obrigatórias a 11 de julho, mas só nos transportes públicos, lojas, cinemas, locais de culto, museus e bibliotecas.

A Bélgica é um dos países com o maior número de mortes Covid-19 em relação à sua população, com 85 mortes por 100 mil habitantes.

Para estes números contribui a estratégia de classificação dos óbitos seguida pelo país. O recenseamento das mortes por coronavírus pelas autoridades belgas é um dos mais exaustivos do mundo, uma vez que inclui mortes possivelmente ligadas ao vírus mesmo que não tenham sido realizados testes para o provar.

