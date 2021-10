Arma que o ator disparou numa cena e matou acidentalmente a diretora de fotografia, na passada quinta-feira, devia ter pólvora seca e não munições reais. Assistente de realização já tinha sido despedido de outro filme por incidente semelhante.

Membros da produção do filme de Alec Baldwin terão usado balas reais antes de disparo fatal

Ana TOMÁS

Os membros da equipa de produção do filme 'Rust', que Alec Baldwin estava a rodar quando disparou uma arma de fogo e matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins terão usado armas com munições reais e participado num jogo, designado de 'plinking', horas antes de Halyna Hutchins ser morta.

A afirmação foi feita pela fundadora e CEO do The Wrap, Sharon Waxman, à CNN Don Lemon, citando informações de um fonte com acesso ao set de filmagens. Uma das armas utilizadas nesse jogo terá sido, segundo a mesma fonte, entregue mais tarde ao ator, que disparou o tiro que matou Hutchins e feriu o realizador Joel Souza.

Alec Baldwin não terá, contudo, tido conhecimento dessa situação, tendo tido a indicação de um assistente de realização de que a arma que disparou não estaria carregada com munições verdadeiras, referem registos judiciais divulgados pela Associated Press.

Antes da cena em que o ator disparou o tiro mortal, o assistente de realização Dave Halls terá saído para ir buscar uma arma de adereço, voltando depois para a entregar a arma a Alec Baldwin. Nessa altura terá gritado ‘cold gun’, uma expressão usada nos filmes, que sinaliza que a arma não tem munições reais e que é seguro usá-la.

No entanto, não foi isso que acabou por acontecer. Quando Baldwin premiu o gatilho, numa cena em que tinha de disparar na direção da câmara de filmar, acabou por atingir fatalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferir o realizador Joel Sousa, que se encontrava atrás.

Segundo os registos da polícia, a arma disparada era uma de três que estava num carrinho de adereços fora da capela de madeira onde a cena estava a ser rodada.

Assistente já tinha sido despedido por entregar arma com munições reais

De acordo com o mandado de busca, Halls retirou a arma do carrinho e entregou-a a Baldwin sem saber que estava carregada com cartuchos verdadeiros, mas esta não foi a primeira vez que o assistente de realização se viu envolvido num episódio com um arma carregada.

Halls já tinha sido despedido de um filme anterior por um acidente envolvendo uma arma de fogo. "Dave Halls foi despedido do conjunto de 'Freedom's Path', em 2019, depois de um membro da tripulação ter ficado ligeiramente ferido quando uma arma foi disparada acidentalmente", disse à AFP um produtor de 'Rust'. O mesmo produtor acrescentou, citado pela AFP, que "Halls foi retirado do set imediatamente após o tiro com essa arma de adereço e a produção não retomou as filmagens até Dave ter deixado o cenário", explicou, dizendo ainda que foi feito um relatório escrito na altura.

Sobre o disparo que Alec Baldwin fez e matou acidentalmente a diretora de fotografia, ainda há várias questões por responder.

Nesta fase não foi ainda lançada nenhuma ação judicial, e de acordo com a revista Hollywood Reporter, que cita um porta-voz da produção do filme, tratou-se de "um acidente" envolvendo um adereço que deveria ter balas de pólvora seca, uma informação também confirmada pelos serviços do xerife do condado de Santa Fé.

Ainda assim, a investigação está centrada nas pessoas que manusearam a arma antes do tiroteio fatal, em particular Dave Halls, mas também no armeiro responsável no set, Hannah Gutierrez-Reed.



Não há ainda certezas sobre quantos cartuchos foram disparados, tendo um invólucro sido retirado da arma depois do acidente, por Hannah Gutierrez. A arma foi depois entregue à polícia quando chegou ao local.

Gutierrez é também uma peça chave, uma vez que os peritos salientam que o papel de um armeiro é monitorizar constantemente as armas de fogo no cenário e verificar em todas as fases se estão ou não carregadas.

Membros da equipa demitiram-se alegando falta de segurança nas filmagens

Segundo a Associated Press, sete pessoas que trabalhavam no filme já se tinham demitido antes do incidente invocando, entre outras, questões de segurança.



Os jornais Los Angeles Times e New York Times que Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais, acidentalmente, por ter usado uma arma que lhe tinham dito que não estava carregada com munições.



A última pessoa a demitir-se, segundo o relato da agência de notícias, foi um operador de câmara, em protesto contra as condições de trabalho, incluindo as de segurança, horas antes de Alex Baldwin ter matado, na quinta-feira passada, a diretora de fotografia do filme.

O ator Alec Baldwin declarou-se, na sexta-feira, chocado e devastado por ter morto acidentalmente a sua colega.

Halyna Hutchins, de 42 anos, foi transportada de helicóptero para um hospital próximo do local das filmagens, onde foi declarado o óbito pelos médicos.

O realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, também foi hospitalizado, mas não sofreu ferimentos graves e teve alta algumas horas depois.

Alec Baldwin, protagonista e coprodutor do filme, "Rust", apresentou-se voluntariamente à polícia e prestou declarações. Não foi feita qualquer acusação ou detenção, de acordo com o xerife.

A rodagem do filme foi suspensa por tempo indeterminado.

com Agências

