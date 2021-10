Os casamentos reais holandeses precisam da aprovação do parlamento.

Família Real

Membros da família real holandesa podem casar com pessoas do mesmo sexo e não desistir do trono

Os casamentos reais holandeses precisam da aprovação do parlamento.

O monarca holandês pode casar com alguém do mesmo sexo sem renunciar ao trono, disse o primeiro-ministro do país.

Numa resposta escrita a perguntas parlamentares, o primeiro-ministro Mark Rutte escreveu na terça-feira que "o Gabinete não considera que um herdeiro ou o Rei tenha de abdicar do trono se desejasse casar com uma pessoa do mesmo sexo".

Bettel em casamento real na Rússia O Grão-Duque George Romanov casou com Rebecca Bettarini no passado fim de semana. O primeiro-ministro luxemburguês esteve presente como convidado privado.

As questões surgiram após a publicação de um livro durante o verão sobre a herdeira ao trono, "Amália, o dever chama".

A Princesa Amália é a filha mais velha do Rei Willem-Alexander e fará 18 anos no dia 7 de dezembro. Formou-se no liceu em junho e anunciou que planeia tirar um ano de intervalo antes de frequentar a universidade.



