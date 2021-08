Quem não respeitar a lei, pode ter de pagar mais de 2.500 euros.

Tailândia proíbe uso de protetores solares para salvar vida marinha

Seguindo o exemplo do Haiti e da ilha de Palau, no Pacífico, a Tailândia decretou que é proibido usar protetores solares nas praias e também em parques naturais, sob pena de multa.

Este é mais um passo na preservação da vida marítima num dos países mais turísticos do mundo, uma vez que estes produtos contêm substâncias químicas que prejudicam os corais presentes nos ambientes marinhos.

De acordo com o Departamento de Conservação da Tailândia, o uso destes produtos, num país em que as temperaturas podem ser muito quentes, está a danificar os corais de crescimento lento, uma vez que, na sua composição, estão oxibenzona, octinoxato, 4-metilbenzilideno e butilparabeno, que matam as larvas dos corais e também causam a descolorização dos ambientes marinhos.

Quem não respeitar esta lei, pode estar sujeito a uma multa de até 2.543 euros (100.000 baht).

Em 2018, a zona de Maya Bay, na ilha de Phi Phi Leh, teve de ser fechada aos turistas, porque grande parte dos corais daquele ambiente marinho tinham sido destruídos.





