Megaoperação policial

Bélgica. Mais de 28 milhões de cigarros falsificados apreendidos e 45 pessoas presas

Paula SANTOS FERREIRA O país tornou-se no centro de tráfico de tabaco contrafeito para os países vizinhos. Sete fábricas de cigarros clandestinas já foram descobertas, só este ano. Os maços são vendidos a 4 e 5 euros. Um mercado negro que "dá muito dinheiro".

A alfândega belga realizou na quarta-feira uma operação contra a contrafação de cigarros a uma escala sem precedentes no país, durante a qual vários locais de produção clandestina foram encerrados e 45 pessoas foram presas. O país tornou-se um centro para o tráfico de cigarros para os países vizinhos.

Numa zona industrial de Aartselaar, ao longo de uma artéria que conduz à cidade portuária de Antuérpia, os funcionários aduaneiros prenderam 17 pessoas de nacionalidade ucraniana e búlgara durante uma rusga ao amanhecer numa fábrica clandestina.

Lá dentro encontraram vários trabalhadores a viver num armazém, trabalhando sem descanso, em turnos, para secar o tabaco e colocá-lo nas máquinas de enrolar. "Este armazém funciona 24 horas por dia, e os trabalhadores não saem do edifício para não dar nenhum sinal de atividade suspeita no bairro", explicou Florence Angelici, porta-voz do Ministério das Finanças belga.

"E assim dormem, trabalham, comem, tomam banho no local, sem sair durante semanas, ou mesmo meses a fio", acrescentou esta responsável. Um grande stock de cigarros estava pronto a partir para o Reino Unido, em maços de imitação de marca com as advertências de saúde que são comuns no Reino Unido.

45 pessoas detidas

No total, as autoridades descobriram quatro fábricas de produção ilegal de tabaco, bem como vários locais utilizados para logística, moagem de tabaco ou armazenamento de papel de cigarro, filtros e cola.

Para além de Aartselaar, as outras fábricas clandestinas localizavam-se em Tongeren (leste), Eeklo (norte) e Frasnes-lez-Anvaing (oeste), locais com fácil acesso aos mercados britânico, francês e holandês.

Um total de 45 pessoas foram presas, algumas das quais já eram conhecidas por delitos semelhantes noutros estados europeus, sendo a "maioria" cidadãos ucranianos, anunciou o Ministério das Finanças na quarta-feira à noite.

De acordo com uma "primeira estimativa", foram apreendidos mais de 28 milhões de cigarros, mas o inventário ainda está em curso, acrescentou o ministério. Os cigarros de contrabando foram vendidos sob as marcas Marlboro, Richmond, Prince e Regina.

Fábricas clandestinas a aumentar

Com esta megaoperação eleva-se para sete o número de locais de produção de cigarros contrafeitos encerrados pelas autoridades belgas só este ano, em comparação com o total de cinco fábricas fechadas durante todo o ano de 2020.

Mais de 400 milhões de cigarros ilegais foram apreendidos pelas alfândegas belgas no ano passado, em comparação com 110 milhões em 2018.

O diretor geral da alfândega belga Kristian Vanderwaeren descreveu a megaoperação policial de ontem, como a maior jamais conduzida pela sua administração.

Tráfico de tabaco, mulheres e droga

"O mercado negro (de cigarros) dá muito dinheiro, pois os impostos são muito elevados", explicou este responsável. Aqui "um maço de cigarros custa cerca de oito euros, e, desse valor, seis a sete euros são impostos especiais de consumo e IVA". Os maços de cigarros de contrabando são vendidos por quatro ou cinco euros. "Os cigarros a metade do preço não são cigarros legais, e o produto, quer seja tabaco ou filtro, não cumpre as normas sanitárias", advertiu Vanderwaeren.

As equipas belgas estão a trabalhar com cerca de 20 países europeus para localizar as redes envolvidas neste comércio ilegal. Um mercado negro cujas vendas "alimentam organizações criminosas, que depois utilizam o dinheiro para tráfico de mulheres e drogas", frisou o diretor geral da alfândega da Bélgica.

