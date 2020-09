Esta operação segue-se à que em maio do ano passado terminou com o Mercado de Wall Street, o segundo maior mercado online ilegal do mundo na dark web até à data.

Megaoperação internacional detém 170 envolvidos em tráfico online de bens ilícitos

Esta operação segue-se à que em maio do ano passado terminou com o Mercado de Wall Street, o segundo maior mercado online ilegal do mundo na dark web até à data.

Uma operação mundial conjunta com a cordenação da Interpol e Eurojust resultou na detenção de 179 pessoas envolvidas em tráfico de bens ilícitos na dark web, na terça-feira. A operação DisrupTor visava identificar e deter vendedores e compradores de bens ilícitos na dark web.

A dark web é uma zona obscura da internet ligada a servidores de rede inalcançáveis e 'escondidos', por requererem softwares, configurações ou autorizações específicas para o acesso.



Liderada pela Polícia Criminal Federal Alemã (Bundeskriminalamt) com o apoio da Polícia Nacional Holandesa (Politie), a Europol, Eurojust e várias agências governamentais dos EUA, a operação forneceu aos investigadores dados quantitativos e materiais para identificar os suspeitos por detrás das contas utilizadas em atividades ilegais.

Como resultado, segundo o comunicado da Europol, 179 vendedores que se dedicavam a dezenas de milhares de vendas de bens ilícitos foram detidos nos Estados Unidos (121), Alemanha (42), Países Baixos (8), Reino Unido (4), Áustria (3), e Suécia (1).

Mais de cinco milhões de euros foram apreendidos tanto em dinheiro como em moedas virtuais, 64 armas de fogo e cerca de 500 quilos de drogas, incluindo fentanil, oxicodona, hidrocodona, metanfetamina, heroína, cocaína, ecstasy, MDMA e medicamentos com substâncias aditivas.

Estão ainda em curso várias investigações de identificação de utilizadores desta zona "obscura" da internet. A Operação DisrupTor foi composta por uma série de operações coordenadas em conjunto pela Europol e Eurojust, mas realizadas em separado, todas destinadas a ter um impacto global na venda de bens ilícitos na dark web.

"A aplicação da lei é mais eficaz quando se trabalha em conjunto e o anúncio de hoje envia uma forte mensagem aos criminosos que vendem ou compram bens ilícitos na dark web: a internet oculta já não está escondida, e a sua atividade anónima não é anónima. A aplicação da lei está empenhada em localizar os criminosos, independentemente do local onde operam - seja nas ruas ou atrás de um ecrã de computador", disse em comunicado o chefe do Centro Europeu de Cibercrime da Europol (EC3), Edvardas Šileris.

A era dourada do mercado da dark web terminou. Segundo os coordenadores, operações como estas destacam a capacidade das forças da lei em contrariar a encriptação e o anonimato dos mercados obscuros da web. Quem se atreve a comprar bens ilegais na dark web, está automaticamente exposto a "colocar a sua vida em perigo", avisam os especialistas. Entre os maiores perigos mencionados pelas autoridades estão a compra de drogas ilegais perigosas e substâncias falsificadas que podem matar, a possibilidade de tornar-se vítima de "ciber-charlatões", e ainda a exposição dos seus dispositivos eletrónicos a malware (softwares nocivos).

A aplicação da lei pode também rastrear transações ilícitas tanto para o comprador como para o vendedor. Um indivíduo que tenha adquirido bens ilícitos em locais escondidos da web corre o risco de ser processado em vários países.

