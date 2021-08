Uma das vítimas está em estado grave. A substância venenosa foi introduzida em alimentos e bebidas no refeitório do campus à disposição de todos. A polícia tem montada uma grande operação para investigar este crime mistério.

Mundo 8 2 min.

Mega-investigação

Ataque. Sete pessoas envenenadas numa universidade alemã

AFP Uma das vítimas está em estado grave. A substância venenosa foi introduzida em alimentos e bebidas no refeitório do campus à disposição de todos. A polícia tem montada uma grande operação para investigar este crime mistério.

O Ministério Público de Darmstadt, Alemanha, abriu uma investigação sobre uma grave e misteriosa "tentativa de homicídio" por envenenamento, na universidade da cidade, que levou à hospitalização de sete pessoas, uma das quais se encontra em estado grave.

O crime ocorreu na universidade técnica de Darmstadt, em Hesse, perto de Frankfurt, entre sexta-feira e ontem e todas as vítimas consumiram alimentos ou bebidas envenenadas. Os produtos continham uma "uma substância nociva" que foi introduzida por via externa, nomeadamente em pacotes de leite e garrafas de água "entre sexta-feira e segunda-feira", de acordo com uma declaração conjunta da polícia e do Ministério Público, na segunda-feira.

8 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

"Braços e pernas ficaram azulados"

As sete pessoas foram hospitalizados a meio do dia de ontem com "graves problemas de saúde, incluindo sintomas de envenenamento", declarou a polícia. O caso mais preocupante é o de um estudante de 30 anos, que se encontrava entre a vida e a morte, e o estado de saúde permanecia "crítico" ontem, declarou a polícia. Desde então, não foram divulgadas mais informações.

Segundo o diário Bild, as vítimas, estudantes e funcionários, tinham todos consumido bebidas de uma máquina de venda automática e de um refeitório no Instituto de Ciência dos Materiais de Darmstadt. Logo depois começaram a queixar-se de que não se sentiam bem e descobriram que a pele dos seus braços e pernas estava com uma cor azulada.

Nesta fase das investigações, os agentes não adiantam qual será a substância venenosa que foi utilizada, adiantando apenas que tem como característica particular um "odor acre".

Na segunda-feira à noite, a polícia realizou buscas a todos os edifícios do campus, mas nada de relevante foi encontrado.

Homem que atropelou mortalmente cinco pessoas em Trier começa a ser julgado No final do ano passado, nas vésperas da quadra de natalícia um homem, de 51 anos, avançou com o seu carro numa rua de pedestres atropelando indiscriminadamente os transeuntes, matando cinco, incluindo um bebé, e ferindo várias dezenas.

Equipa de 40 investigadores

"Atualmente já não existe qualquer perigo agudo" no campus, precisou a polícia. Especialistas da polícia científica e criminal do estado regional de Hesse, no qual se encontra Darmstadt, têm já na sua posse os produtos apreendidos pela polícia, cuja ingestão pelas vítimas levou ao aparecimento de sintomas. Uma equipa de 40 investigadores está criada para tentar resolver estes misteriosos envenenamentos.

A polícia apelou a qualquer pessoa que se sentisse mal ou que mostrasse sintomas tais como "descoloração azulada das extremidades" do corpo para contactar imediatamente um médico de urgência.

Até à data, todas as vítimas tinham consumido comida ou bebida "envenenada" no mesmo edifício universitário. "Estamos chocados com o que parece ser um crime que ocorreu na nossa universidade", disse a presidente da universidade Tanja Brühl.

A polícia e a direção da Universidade Técnica aconselharam os estudantes, professores e funcionários a não consumir quaisquer alimentos ou bebidas à venda e disponíveis nas instalações do campus.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.