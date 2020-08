Imagens estão a gerar polémica pela falta de cumprimento das regras no espaço, numa altura em que a cidade, que foi a mais atingida no mundo pela pandemia, tenta recuperar a sua economia.

Mundo 4

Mega festa em parque aquático junta milhares de pessoas Wuhan, o primeiro epicentro da covid-19

Imagens estão a gerar polémica pela falta de cumprimento das regras no espaço, numa altura em que a cidade, que foi a mais atingida no mundo pela pandemia, tenta recuperar a sua economia.

Uma mega festa de música eletrónica juntou, este fim de semana, milhares de pessoas em Wuhan, a cidade chinesa onde foi detetado o primeiro surto do novo coronavírus, no final do ano passado.

Com cerca de 11 milhões de habitantes, a capital da província de Hubei foi a primeira cidade a ficar sob quarentena, tendo estado isolada do resto do mundo durante 76 dias, entre janeiro e abril.

4 Mega festa de música eletrónica, em parque aquático de Wuhan, primeiro epicentro do novo coronavírus (15 de agosto de 2020). Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Mega festa de música eletrónica, em parque aquático de Wuhan, primeiro epicentro do novo coronavírus (15 de agosto de 2020). Foto: AFP Mega festa de música eletrónica, em parque aquático de Wuhan, primeiro epicentro do novo coronavírus (15 de agosto de 2020). Foto: AFP Mega festa de música eletrónica, em parque aquático de Wuhan, primeiro epicentro do novo coronavírus (15 de agosto de 2020). Foto: AFP Mega festa de música eletrónica, em parque aquático de Wuhan, primeiro epicentro do novo coronavírus (15 de agosto de 2020). Foto: AFP

Nos últimos dia, têm sidos reportados, pelas autoridades, apenas algumas dezenas de novos casos, mas as imagens da festa deste sábado, em que milhares de pessoas se divertem e dançam nas piscinas de um parque aquático da cidade, sem qualquer distanciamento, máscaras ou outras medidas de proteção sanitária estão a gerar polémica.

Vírus pode ter passado para o homem numa mina chinesa em 2012 Cientistas sugerem que a covid-19 pode ser mais antiga do que se pensa e que pode ter origem numa mina chinesa em 2012.

As imagens foram publicadas pela agência AFP esta segunda-feira, 17 de agosto, e suscitaram vários comentários negativos, sobretudo quando aumentam os receios de uma segunda vaga e enquanto muitos chineses continuam a restringir os seus movimentos e a usar máscaras em público.

Segundo a imprensa chinesa, citada pela agência, as instalações do parque aquático reabriram em junho e a sua capacidade foi limitada a 50%, mas, de acordo com o que revelam as fotografias, no interior do espaço não terão sido respeitadas as regras de distanciamento.



Depois de um confinamento de quatro meses e um desconfinamento gradual, Wuhan, a primeira cidade e a mais duramente afetada pela pandemia, tenta agora reanimar a sua economia. Entre as medidas, está a oferta de entrada gratuita em 400 locais turísticos e de lazer.

Em todo o mundo, a covid-19 já contaminou mais de 21 milhões de pessoas e matou mais de 766.000.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.