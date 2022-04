Chamado "Príncipe das Trevas" pelos media, "foi ele o homem que recebeu instruções diretas e recursos de Putin para preparar o terreno para a invasão".

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Medvedchuk, o prisioneiro ucraniano amigo de Putin que pede para ser trocado por civis

AFP O ucraniano Viktor Medvedchuk, um amigo próximo de Vladimir Putin, pede num vídeo divulgado esta segunda-feira para ser trocado por soldados e civis na cidade sitiada de Mariupol. É homem do presidente russo naquele país, onde tem defendido os seus interesses há mais de 20 anos.

"Quero dirigir-me ao presidente russo Vladimir Putin e ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com o pedido de ser trocado pelo lado ucraniano pelos defensores de Marioupol e os seus habitantes", disse o deputado ucraniano e empresário Viktor Medvedchuk, no vídeo.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Preso pelos serviços especiais do país enquanto fugia da invasão russa, o deputado e homem de negócios ucraniano de 67 anos está vestido de preto e sentado à mesa neste vídeo sem data.

Numa foto publicada na noite de 12 de abril pelo Presidente Zelensky, este multimilionário, outrora um dos homens mais influentes do país, parece ser agora uma sombra do que era antes.

Aparece na fotografia algemado, com o cabelo desgrenhado, num uniforme militar ucraniano, sentado numa cadeira no que parecia um antigo escritório.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O anúncio da prisão deste deputado, um dos políticos mais odiados na Ucrânia pelas suas ligações com o líder do Kremlin, tinha causado uma explosão de alegria nas redes sociais nesse dia.

Rússia diz ter capturado dois britânicos e exige negociar com Londres a sua libertação A Rússia afirmou esta segunda-feira ter capturado dois britânicos e exigiu negociar com Londres a sua libertação, numa troca por Viktor Medvedchuk, homem de negócios ucraniano próximo do presidente russo Vladimir Putin.

"É um evento simbólico, é como capturar Goebbels", disse Sergei Lechtchenko, conselheiro do chefe de gabinete do presidente Zelensky, à AFP, referindo-se ao antigo chefe de propaganda da Alemanha nazi.

Chamado "Príncipe das Trevas" pelos media, "foi ele o homem que recebeu instruções diretas e recursos de Putin para preparar o terreno para a invasão", disse Lechtchenko.

O presidente Zelensky ofereceu-se para o trocar por ucranianos capturados pelas forças russas, mas o Kremlin recusou. Medvedchuk "não é um cidadão russo", argumentou Moscovo, dizendo que não sabia se queria que a Rússia se envolvesse no seu caso.

Foto: AFP

De acordo com Medvedchuk, a sua relação com Vladimir Putin "tem vindo a desenvolver-se há 20 anos". "Não quero dizer que exploro esta relação, mas faz parte do meu arsenal político", disse ele à revista Time em 2021.

Os dois homens encontraram-se no início dos anos 2000: Vladimir Putin, um antigo oficial do KGB, tinha acabado de ser eleito presidente da Rússia e Medvedchuk, um advogado suspeito de ter sido um colaborador não oficial do KGB, estava então a chefiar o gabinete do presidente ucraniano.

"Vice-Putin" na Ucrânia

Nesta posição, foi acusado de organizar uma fraude eleitoral massiva em 2004 a favor de um pró-russo, o que desencadeou a primeira Maidan, uma revolta pró-ocidental.

No final de 2013, a segunda revolução pró-ocidental irrompe em Kiev, levando à queda de um presidente pró-russo. Um mês mais tarde, a Rússia anexou a Crimeia, e seguiu-se uma guerra com separatistas apoiados por Moscovo no leste do país.

Pelo menos três mortos após novos bombardeamentos russos em Kharkiv Uma bomba que caiu ao fim da manhã num parque infantil numa área residencial matou um homem e uma mulher e danificou edifícios.

Um homem discreto, Medvedchuk juntou-se às conversações de paz e acabou por entrar no parlamento em 2019, após 15 anos sem um cargo político formal.

Apoiado abertamente por Moscovo, o seu partido Plataforma de Oposição - Pela Vida ficou em segundo lugar nas eleições legislativas, atrás do partido do presidente Zelensky.

Era o 12.º homem mais rico da Ucrânia no ano passado

Mas em fevereiro de 2021, o horizonte começa a escurecer para Medvedchuk, o 12.º homem mais rico da Ucrânia no ano passado, com 620 milhões de dólares, segundo a revista Forbes.

O presidente Zelensky proíbe por decreto três dos seus canais de televisão, que são os porta-vozes da propaganda russa.

As autoridades anunciam então a apreensão dos bens da família Medvedchuk, incluindo um oleoduto que transporta petróleo russo para a Europa.

Cinco "poderosos" ataques de mísseis russos atingiram Lviv Cinco "poderosos" ataques de mísseis russos atingiram Lviv, uma grande cidade na Ucrânia ocidental que normalmente está relativamente livre de combates, esta segunda-feira de manhã.

Em maio de 2021, foi acusado de "alta traição" no contexto da crise diplomática russo-ucraniana.

É acusado de possuir propriedades na Crimeia, mas também de ter investido numa refinaria russa em 2014, que forneceu combustível às forças separatistas em Donbass.

A colocação de Medvedchuk sob prisão domiciliária enfurece Putin, que fala numa "purga política".

"Medvedchuk era o deputado de Putin, o seu homem de maior confiança, os seus olhos e ouvidos na Ucrânia, espalhando mensagens de Moscovo" através dos seus meios de comunicação, resume Sergei Lechtchenko.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.