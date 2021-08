Os avisos soaram perto de Kiryat Shmona, uma comunidade habitada por 20 mil pessoas perto da fronteira libanesa.

Médio Oriente

Israel responde aos foguetes disparados do Líbano com tiros de artilharia

Lusa Os avisos soaram perto de Kiryat Shmona, uma comunidade habitada por 20 mil pessoas perto da fronteira libanesa.

Três foguetes disparados no Líbano atingiram hoje o território israelita tendo o Exército respondido com artilharia, disseram fontes militares de Israel sem especificar a existência de eventuais vítimas ou danos materiais.

O anúncio foi difundido depois de terem soado as sirenes de alerta no norte de Israel avisando sobre possíveis disparos de foguetes a partir do Líbano.

A estação de televisão israelita Channel 12 noticiou que um foguete "caiu em campo aberto" e o outro foi intercetado pelo sistema de defesa militar, Iron Dome.

O Exército israelita comunicou que respondeu com disparos de artilharia.

Vários incidentes do mesmo tipo têm-se repetido durante os últimos meses na mesma zona.

A France Presse refere, sem citar fontes, que autoridades israelitas admitem que se trata de disparos efetuados por grupos palestinianos com base no Líbano, excluindo o envolvimento do Hezbollah (Partido de Deus), organização política e paramilitar.

Mesmo assim, a France Presse indica que é pouco provável que os grupos armados palestinianos possam atuar em território libanês sem o consentimento do Hezbollah.

