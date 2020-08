A equipa que está a acompanhar Alexéi Navalny não encontrou, para já, qualquer vestígio de envenenamento no organismo do advogado que continua numa unidade de cuidados intensivos em estado grave.

Médicos descartam envenamento do opositor russo

Os médicos do Hospital de Omsk, no oeste Sibéria, informaram que, até à data, não encontraram quaisquer vestígios de veneno no sistema do líder da oposição Alexéi Navalny, internado desde quinta-feira numa unidade de cuidados intensivos. Citado pelo Ministério da Saúde russo, o diretor clínico da unidade hospitalar diz que "o principal diagnóstico é uma perturbação metabólica", provocada por um "desequilíbrio de hidratos de carbono".

Num vídeo partilhado no Twitter, Anatoly Kalinichenko, acrescenta que "o envenenamento como diagnóstico permanece em segundo plano" e que portanto a equipa médica não acredita "que o paciente tenha sido envenenado".

Análises químicas

Nas últimas 24 horas, os médicos detetaram um componente químico na pele e nas roupas do advogado que está em coma induzido há praticamente 48 horas. "Este é um químico industrial comum e utilizado em copos de plástico", esclareceu o diretor clínico, observando que a substância não foi encontrada no sangue do paciente.

Já na sexta-feira, um dos aliados políticos de Navalny, Ivan Zhdanov, disse que a polícia encontrou "uma substância muito perigosa" no sistema de Navalny, acusando as autoridades de não revelar de que substância se trata.

Berlim

Confrontados com a possibilidade de enviar um paciente em estado crítico para Berlim, os médicos russos não autorizaram a transferência do político da oposição Alexei Navalny para a Alemanha.

“O médico-chefe disse que Navalny não é transportável, porque a sua condição é instável. A decisão da família de transferi-lo não é adequada", advogou a porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh.

Navalny, de 44 anos, adoeceu num voo de regresso da cidade siberiana de Tomsk para Moscovo na quinta-feira e foi levado para um hospital, depois de o avião fazer uma aterragem de emergência em Omsk. A equipa de Navaldy diz que um avião com todo o equipamento necessário está à espera no aeroporto de Omsk para levar o político para um hospital alemão.

Alexander Murakhovsky, médico-chefe do Hospital de Omsk, onde o político está a ser tratado, disse aos jornalistas na sexta-feira que o estado de saúde de Navalny "melhorou um pouco", mas que não estava estável o suficiente para uma transferência. Yarmysh também disse numa publicação do Twitter que “a proibição de transferir Navalny é necessária para protelar e esperar até que o veneno no seu corpo não possa mais ser rastreado".

"No entanto, cada hora de atraso cria uma ameaça à sua vida", advertiu.

Pedidos

Confrontada com as explicações médicas, a mulher do opositor pediu, diretamente a Vladimir Putin, pediu ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que autorize a transferência do marido para a Alemanha.

“Penso que Alexei Navalny precisa de ajuda médica qualificada na Alemanha”, escreveu Iulia Navalnaia numa carta divulgada no Twitter.

A mulher do opositor considera estarem reunidas “todas as possibilidades para o transporte imediato de Alexei, sob vigilância de médicos de alto nível”.

“Dirijo-me a si, oficialmente, para lhe pedir que autorize a transferência de Alexei Navalny para a Alemanha”, acrescentou.

Fita do tempo

Como muitos outros políticos da oposição na Rússia, Navalny foi frequentemente detido pela polícia e ameaçado por grupos pró-Kremlin. Em 2017, foi atacado por vários homens que lhe atiraram anti-séptico para o rosto, ferindo-o num olho.

Em 2019, Navalny foi levado urgentemente da cadeia, onde cumpria pena após uma prisão administrativa, para um hospital, tendo os seus colaboradores manifestado, na altura, suspeitas de envenenamento. Os médicos disseram ter-se tratado de um grave ataque alérgico e mandaram-no para a prisão no dia seguinte.

A Fundação para o Combate à Corrupção de Navalny tem exposto a corrupção entre funcionários do governo, incluindo alguns dos mais altos escalões. Em julho, teve que fechar a fundação depois de um processo financeiramente devastador de Yevgeny Prigozhin, um empresário com ligações estreitas com o Kremlin.

Navalny fez campanha para desafiar Putin na eleição presidencial de 2018, mas foi impedido de concorrer.

