Médico que pediu material de proteção a Boris Johnson morreu infetado

O urologista de 53 anos alertou o primeiro-ministro a 18 de março. Não resistiu à infeção respiratória severa.

Abdul Mabud Chowdhury, que logo na segunda quinzena de março alertou o primeiro-ministro britânico para a falta de material de proteção nos hospitais, morreu esta quinta-feira devido à infeção pelo novo coronavírus.



Na mensagem enviada a Boris Johnson, também ele infetado pela covid-19, o urologista referia que todos os profissionais de saúde do sistema nacional de Saúde britânico precisavam "urgentemente" de material de proteção.

"Os profissionais de saúde estão em contato direto com os doentes" e têm um "direito humano, como os outros, de viver neste mundo, livres de doenças com as famílias e filhos", escreveu na mensagem enviada a 18 de março, agora citada pela Sky News.



Os dados mais recentes revelam que o total de infetados pelo novo coronavírus no país ascende a 60.733 pessoas, com 5.492 testes positivos desde terça-feira. Ao todo morreram 7.097 pessoas desde o início da pandemia. Além do primeiro-ministro, que está internado, o princípe Carlos, herdeiro à Coroa britânica, é um dos infetados confirmados. Nos cuidados intensivo, Johnson respira sozinho e "está melhor", de acordo o ministros das Finanças que, desde o internamento do primeiro-ministro, tem assumido os briefings do governo.

