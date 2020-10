O profissional de saúde, que também testou positivo há uma semana, terá realizado uma série de consultas sem tomar as necessárias precauções de higiene.

Médico belga que se recusava a usar máscara infetou 100 pacientes com covid-19

Um médico de família que se recusava a usar máscara nas consultas terá infetado com covid-19, pelo menos, 100 pacientes, na Bélgica.

Segundo as autoridades de Kruisem, na Flandres Oriental, o caso foi conhecido quando, na semana passada, as autoridades montaram um centro de testes face ao disparo do número de infeções com o novo coronavírus.

Depois de investigações às ligações epidemiológicas, as autoridades de saúde concluíram que um grande número entre os novos casos correspondia a pacientes do mesmo médico, um médico de clínica geral de 68 anos, revela o jornal Brussel Times.

O profissional de saúde, que também testou positivo há uma semana, terá realizado uma série de consultas sem tomar as necessárias precauções de higiene, segundo relataram os pacientes, que o acusam de ter-se recusado a usar máscara de proteção facial ou de, nas vezes em que a punha, a usar de maneira desadequada.

Autoridades e colegas condenam atitude negligente do médico

A atitude do médico já mereceu as críticas e o repúdio dos seus colegas de profissão, assim como das autoridades de saúde pública.

Bélgica regista recorde diário de 13.227 casos A Bélgica registou 13.227 novos casos positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde nacional desde o início da pandemia, que apaga o declínio aparente de quarta-feira e aumenta para 75% a subida média semanal.

"É incompreensível e absolutamente escandaloso que um médico de clínica geral possa ser tão descuidado", afirmou, citado por aquele órgão de comunicação belga, Farah Vansteenbrugge, perito médico da Agência Flamenga para a Saúde Pública e coordenador municipal de planeamento de emergência.

Preocupada com o impacto e desconfiança que esta situação pode causar nos doentes com diversas patologias, a Associação Flamenga de Médicos de Família Domus Medica também emitiu um comunicado onde se demarca da prática do médico em causa. "Queremos sublinhar que isto é uma exceção e que os médicos de clínica geral fazem tudo o que podem para receber pacientes no seu consultório de uma forma segura. É seguro ir ao consultório do médico. Pedimos que as pessoas não adiem os cuidados por sua iniciativa".

Segundo as autoridades de saúde pública da região, o médico que infetou os pacientes está ciente da gravidade dos factos e o caso está a ser acompanhado pelo coordenador de planeamento de emergência da região e pela Agência de Saúde Pública.

Citado pelo Brussel Times, o médico visado respondeu às acusações, manifestando arrependimento.

Covid-19. Ex-primeira-ministra belga internada nos cuidados intensivos A também atual ministra dos Negócios Estrangeiros deu entrada na unidade reservada aos doentes mais graves esta quarta-feira à noite. "Estável", mantém-se consciente.

"Fui estúpido", admitiu, acrescentando que "só estava a tentar ajudar as pessoas".

A Bélgica tem batido novos recordes no número de infeções e alguns especialistas, como o virologista Yves Van Laethem, acreditam que o país pode ter de voltar ao confinamento total se não houver uma inversão no aumento de novos casos e de internamentos hospitalares.

A ex-primeira-ministra e atual Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Sophie Wilmès, está entre as mais recentes hospitalizações por covid-19, no país, tendo sido admitida, esta quarta-feira, à noite, numa unidade de cuidados intensivos, devido a agravamento dos sintomas causados pelo novo coronavírus.







