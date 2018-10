'Mayor' luso-canadiano aclamado diz que segredo de sucesso está nas raízes portuguesas

O luso-canadiano Nelson Santos, autarca de Kingsville, no sul do Canadá, reeleito esta semana por aclamação para um quinto mandato, diz que o segredo do sucesso "está nas raízes portuguesas".

O luso-canadiano Nelson Santos, autarca de Kingsville, no sul do Canadá, reeleito esta semana por aclamação para um quinto mandato, diz que o segredo do sucesso "está nas raízes portuguesas".

O luso-canadiano foi reeleito por aclamação na segunda-feira nas autárquicas do Ontário para o quinto mandato à frente do executivo camarário de Kingsville, sendo o único candidato a apresentar-se no sufrágio. "É uma situação que não se verificava desde 1997. Penso que os residentes estão satisfeitos com o meu trabalho, com a minha liderança e competência", referiu à Lusa.

"Os residentes dizem-me que trago uma cultura diferente para a comunidade. Tudo porque sou de origem portuguesa. É a oportunidade para fazer a diferença numa comunidade rural", acrescentou o político de 48 anos.

Filho de emigrantes da Batalha, distrito de Leiria, Nelson Santos, que também é editor no jornal local 'Kingsville Reporter', mostrou-se ainda agradado pelo "voto de confiança" dos eleitores para mais quatro anos. Com um orçamento anual que ronda os 20 milhões de dólares canadianos (13,4 milhões de euros), a cidade aposta no turismo, através da produção de vinho e de cerveja artesanal, como uma das principais atividades.

"As nossas atividades económicas baseiam-se na agricultura e no setor vinícola, com a produção de vinho e de cerveja. Esta é uma forma de atrairmos turistas até Kingsville", destacou. A recente legalização da comercialização de canábis no Canadá poderá ter um impacto económico positivo na região com o cultivo da droga, previsto para um futuro próximo, mas para já os responsáveis autárquicos mostram-se "preocupados com os efeitos da planta na sociedade local". Para reforçar o desenvolvimento da região foram criadas 160 novas residências a pensar no crescimento da cidade.

A cidade de Kingsville, localizada no sul do Ontário, tem cerca de 23 mil habitantes, dos quais cerca de dois mil são portugueses e lusodescendentes. As maiores comunidade étnicas são a italiana, portuguesa e alemã.

