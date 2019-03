“O presidente [Jean-Claude] Juncker acaba de receber um telefonema da primeira-ministra Theresa May. [May] Informou-o do último ponto da situação em torno do processo do Artigo 50.º e consultou o presidente sobre qual seria a melhor forma de abordar o Conselho Europeu. Discussões estão em curso”, anunciou Margaritis Schinas.

May telefonou a Juncker a pedir conselhos

A primeira-ministra britânica, Theresa May, telefonou ao presidente da Comissão Europeia para conhecer qual a “melhor forma” de abordar o Conselho Europeu na questão da extensão do Artigo 50.º, revelou o porta-voz do executivo comunitário.

O principal porta-voz da Comissão, que falava no final da reunião semanal do colégio de comissários, indicou ainda que o negociador-chefe da União Europeia (UE), Michel Barnier, e o secretário-geral da instituição, Martin Selmayr, fizeram um ponto de situação dos preparativos do lado europeu.

“Deixem-me recordar que quase todas as medidas de contingência previstas foram aprovadas. Falta apenas aprovar duas medidas, nomeadamente os vistos de curta duração e o orçamento da UE para 2019”, finalizou.

Lusa