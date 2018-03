Grupo anti-Brexit escreve carta para que a primeira-ministra ordene uma investigação ao que sabiam Boris Johnson e Michael Gove, membros do seu governo, sobre o assunto.

May pressionada por causa do escândalo Cambridge Analytica

O movimento anti-Brexit Best for Britain dirigiu uma carta à primeira-ministra britânica, Theresa May, na qual solicita que ordene uma investigação ao que sabiam, sobre a Cambridge Analytica, Boris Johnson e Michael Gove, membros do seu governo e elementos ativos na campanha contra a continuidade do Reino Unido na União Europeia.

Segundo o diário The Guardian, a missiva foi escrita depois de um lançador de alerta ter contado ao Observer que "o movimento Vote Leave, do qual Johson e Gove eram responsáveis, enviou 625 mil libras através de outra firma para a Cambridge Analytica, algo que pode configurar uma violação da lei eleitoral".



O Guardian indica ainda que "a pressão sobre May aumentou depois de, na passada sexta-feira, uma declaração oficial do gabinete da primeira-ministra ter revelado que o lançador de alerta em causa, Shahmir Sanni, é homossexual". A declaração era "uma resposta às alegações feitas por Sanni no sentido de que um dos colaboradores de May, Stephen Parkinson, também ligado ao movimento Vote Leave, estivera envolvido em irregularidades durante a campanha para o referendo".



Sanni indicou entretanto que, sendo a homossexualidade punida por lei no seu país (Paquistão), a família fora colocada em perigo com a declaração vinda de Downing Street.



