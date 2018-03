Primeira-ministra britânica afirma que "envolvimento da Rússia no caso é altamente provável".

May acusa Moscovo de tentar matar ex-espião e dirige ultimato

Primeira-ministra britânica afirma que "envolvimento da Rússia no caso é altamente provável".

A primeira-ministra inglesa, Theresa May, insiste na ideia de que "o envolvimento da Rússia no caso (da tentativa de assassínio de um ex-espião e da filha) é altamente provável" e mostra-se disposta a adotar "medidas drásticas" contra Moscovo caso se comprove essa participação, conforme refere a imprensa britânica.

Embora as autoridades russas continuem a negar qualquer envolvimento no caso, May considera que o agente nervoso utilizado no plano militar e responsável pela tentativa de assassínio, registada no passado dia 4, em Salisbury, de Sergei Skripal - um ex-espião considerado traidor pelos russos por passar informações confidenciais aos ingleses - e da filha tem mão das autoridades russas nem que seja no sentido de não terem evitado que o produto chegasse a criminosos.

May exige explicações aos russos até ao dia de hoje e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, já avisou que, caso seja confirmado o envolvimento russo no assunto, a Inglaterra rejeitará participar no Mundial deste ano, marcado para a Rússia.



