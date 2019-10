Testes "bábaros" em macacos e jaulas de cães ensanguentadas estão a ser investigados pelas autoridades alemãs. Ativistas exigem encerramento do laboratório de Hamburgo que Ordem dos Veterinários diz violar as normas europeias.

Mundo 1 3 min.

Maus-tratos animais. Laboratório do "terror" na mira das autoridades

Testes "bábaros" em macacos e jaulas de cães ensanguentadas estão a ser investigados pelas autoridades alemãs. Ativistas exigem encerramento do laboratório de Hamburgo que Ordem dos Veterinários diz violar as normas europeias.

O Ministério Público alemão já abriu um inquérito para averiguar o caso que partiu da denúncia da organização de defesa dos direitos dos animais.

Num vídeo gravado e divulgado à revelia do laboratório que faz testes com animais para a indústria farmacêutica, os macacos que não estão pendurados pelo pescoço, estão em enjaulados. Há dezenas de cães em jaulas cobertas de sangue. A ONG alemã Soko garante que há gatos com cerca de 13 extrações de sangue por dia.

“Infiltramos um dos nossos membros durante quatro meses como funcionário no laboratório e ele gravou as imagens. As pessoas têm o direito de saber o que acontece nestes laboratórios”, denunciou ao Süddeutsche Zeitung, Friedrich Mülln, um dos fundadores da Soko.

Gravadas entre dezembro de 2018 e abril de 2019 no LPT, um laboratório de Mienenbüttel, a 40 quilómetros de Hamburgo, as imagens chegaram às autoridades antes de começarem a ser divulgadas na imprensa e nas redes sociais.

Ao mesmo jornal alemão que divulgou a polémica, o Süddeutsche Zeitung, o porta-voz do Ministério Público alemão diz que o processo pode durar meses. “Desde sexta-feira passada recebemos várias ações judiciais e começamos a investigar”, adiantou Johannes Kiers.

Em reação, as autoridades veterinárias da região apontam para as "falhas consideráveis" que violam a diretiva europeia 2010/63 relativa à proteção dos animais para fins científicos.

A norma estabelece que "os animais, excepto os que forem naturalmente solitários, devem ser alojados em grupos estáveis de indivíduos compatíveis". Diz ainda que "todos devem dispor de um espaço da complexidade suficiente que lhes permita expressar uma ampla gama de comportamentos normais".

No caso específico dos macacos, a diretiva estabelece um mínimo de 1,8 metro cúbico para as jaulas. Já no ano passado, a Comissão Europeia multou a Alemanha pelo incumprimento das regras.

Só no laboratório agora denunciado, foram feitas nove inspeções desde 2015. Na última, já com o vídeo em mãos, as autoridades encontraram 44 macacos em "jaulas demasiado pequenas" e "num sofrimento considerável e prolongado".

O futuro da clínica continua em aberto. As autoridades germânicas advertem que "nem todas as imagens e vídeos publicados representam violações legais". Certo é que, de acordo com a imprensa alemã, a Proteção do Consumidor e Segurança Alimentar (LAVE) do país também já formalizou a queixa contra o LPT. Até ao desfecho do processo, a LAVE suspendeu a concessão de novas autorizações para estudos científicos.

Os ativistas da ONG que denunciou o caso exigem o encerramento imediato do "laboratório do terror". Por todo o mundo repetem-se manifestações de repúdio.

Ao EL País, Katy Taylor, da ONG londrina Cruelty Free International, diz que o modus operandi do LPT é semelhante a de outros centros que recorrem a experiências com animais. "Este laboratório não é único, o que acontece é que as pessoas não sabem como funcionam estes lugares, porque são muito pouco transparentes”, argumenta.

Taylor acredita que neste caso "a maneira como manipulavam os animais era especialmente rude, e os cachorros tinham que suportar um nível de sofrimento contrário ao que estabelece a lei".

O vídeo contém imagens chocantes.