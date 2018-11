Chuvas fortes e ventos violentos causaram ainda fortes danos materiais.

Mau tempo em Itália já causou 20 mortos

Chuvas fortes e ventos violentos causaram ainda fortes danos materiais.

Pelo menos 20 pessoas já morreram devido ao mau tempo esta semana em Itália, com os ventos violentos e as chuvas muito fortes a arrasarem também hectares de florestas, anunciaram as autoridades.

A região de Veneto, no nordeste, foi particularmente atingida, com centenas de árvores derrubadas nas encostas das montanhas Dolomitas, após os ventos muito violentos que sopraram na quinta-feira.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.