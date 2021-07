Depois de mais uma noite de tempestade, do sul da Bélgica chegam imagens de devastação.

Conheça as imagens da desvastação na Bélgica

Redação Depois de mais uma noite de tempestade, do sul da Bélgica chegam imagens de devastação.

As fortes chuvadas voltaram a provocar inundações e transformaram estradas em rios por onde os carros deslizaram em diversidades localidades no sul da Bélgica. Horas depois ficam as imagens da devastação.

Fotogaleria

Imagens das regiões mais afetadas no sul da Bélgica. Foto: AFP





