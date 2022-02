Segundo o serviço meteorológico alemão, estão previstos ventos com força de furacão que podem chegar aos 120km/h esta quinta-feira.

Tempestade Ylenia

Mau tempo cancela comboios e voos na Alemanha

A passagem da tempestade Ylenia, na Alemanha deixou milhares de casas sem eletricidade e obrigou ao cancelamento de vários voos e serviços de transporte ferroviário esta quinta-feira.

A tempestade forçou o cancelamento do tráfego ferroviário de longa distância em vários estados federais na Alemanha, afetando igualmente o tráfego aéreo. A companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) informou esta quinta-feira, em comunicado, que na parte norte do país, especificamente na Baixa Saxónia, Bremen, Hamburgo, Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Brandemburgo e Berlim, pelo menos os comboios de longa distância não circularão antes do meio-dia.

A companhia aérea Lufthansa cancelou preventivamente 20 voos e recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado dos seus voos no 'site' da empresa.

Em vários estados federais, incluindo a Renânia do Norte-Vestfália, Baixa Saxônia, Baviera, Berlim e Bremen, os alunos poderão ficar em casa esta quinta-feira devido aos fortes ventos do furacão. Bombeiros e polícia relataram diversas ocorrências, embora nenhum dano maior tenha sido reportado.

O serviço meteorológico alemão (DWD) informou que estão previstos ventos com força de furacão entre 75 e 100 quilómetros por hora, que podem chegar a 120km/h, especialmente na metade nordeste do país. Espera-se que o vento diminua ao final do dia e progressivamente nas primeiras horas de sexta-feira.

A Ylenia dará depois lugar à tempestade Zeynen, vinda das Ilhas Britânicas, e serão esperados na tarde de sexta-feira novos ventos com força de furacão que permanecerão até à manhã de sábado, especialmente no norte e no centro do país.

Dudley deixa milhares sem eletricidade na Escócia

Já a tempestado Dudley, em Inglaterra e na Escócia, deixou milhares de casas sem eletricidade e obrigou ao cancelamento de vários voos e serviços de transporte ferroviário.



O serviço de meteorologia anunciou que, após a passagem da Dudley, que afetou o norte de Inglaterra e da Escócia, outra tempestade, denominada 'Eunice', atingirá todo o território britânico durante o dia de sexta-feira, com ventos com força de furacão.

O mesmo serviço alertou para a queda de árvores e possíveis inundações em algumas áreas do norte da Inglaterra e da Escócia.

Após a suspensão dos comboios na Escócia, o serviço ferroviário indicou que haverá atrasos durante o dia de hoje porque muitas linhas escocesas continuam suspensas devido à queda de cabos elétricos.

Os serviços meteorológicos avisaram ainda que os ventos da tempestade Eunice podem causar danos materiais nas habitações, bem como perturbações nos serviços de autocarros, ferry e voos, mas também cortes de energia em diversas zonas do país.

