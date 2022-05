A paralisia perante a carnificina encerra uma lição amarga para os europeus: a democracia está capturada por interesses privados.

Tiroteio em escola nos EUA

Matança dos inocentes

Na terça-feira passada, um assassino entrou por uma escola primária e esvaziou duas armas semi-automáticas (que alguém como ele, acabado de cumprir de 18 anos, pode comprar legalmente) durante 35 minutos antes de ser finalmente confrontado pela polícia (até aí paralisada no exterior). Morreram 17 crianças maravilhosas e duas professoras que as tentaram proteger. O marido de uma destas, destroçado, morreu de ataque cardíaco dois dias mais tarde, deixando quatro filhos duplamente órfãos.

A carnificina aconteceu nos Estados Unidos, claro. Como a de Parkland, Flórida, ou Santa Fe, Texas, ou ou ou... Nos EUA já aconteceram 22 incidentes com disparos em escolas... só este ano (desde 2010, a contagem vai exactamente em 299 tiroteios). Os números totais do país são ainda mais absurdos: 123 mortes por arma de fogo cada dia, mais de 45 mil por ano.

Até uma sociedade obcecada por armas entende que algo tem de ser feito. 89% dos americanos são a favor de controlos obrigatórios ao passado de quem quer comprar uma arma, 86% querem fazer passar uma lei que proíba criminosos ou pessoas desequilibradas de aceder às mesmas. 60% querem banir armas feitas para a guerra, capazes de disparar ininterruptamente e de rajada. Este apoio esmagador do eleitorado a mais regulação não é de hoje, é de sempre – mas nem uma só lei avança.

"É tempo de alguém fazer frente ao lobby das armas", disse alguém durante os funerais. Esse alguém era Joe Biden... presidente dos Estados Unidos. Mas nem a pessoa que ocupa o cargo (supostamente) mais poderoso do mundo pode defrontar o sistema. Só no ano passado, o lobby das armas gastou 14,9 mil milhões de euros em... bem, em comprar políticos, e destruir as carreiras daqueles que não conseguiu comprar.

Este fim-de-semana, a poucas horas e poucos quilómetros de distância do mais recente massacre, a NRA – o maior e mais pérfido destes lobbies – organizou a sua convenção anual. A sua solução para os massacres em escolas? Mais armas. Semi-automáticas para as professoras, espingardas para os contínuos e não deve faltar muito para que alguém proponha pistolas para as crianças. Afinal, é importante encontrar novos clientes quando o mercado está saturado, e nos EUA há 120 armas de fogo por cada 100 habitantes – ou seja há mais pistolas que pessoas.

Este artigo nem é bem sobre esta loucura chocante. Compete aos americanos lidar com isto; os europeus olham para estas tragédias com horror, mas também incompreensão e desinteresse – temos outros problemas com que nos preocuparmos.

Mas calma aí com o sentimento de superioridade, porque esta paralisia perante a carnificina encerra uma lição amarga que deste lado do oceano também sentimos na pele: a captura da democracia por interesses privados. A compra de influências. O abandono desavergonhado do bem comum a favor de que alguns, sempre muito poucos, ganhem dinheiro obsceno.

É verdade que deixar de garantir a segurança de crianças a favor de aumentar o mercado de fabricantes e comerciantes de armas é um caso aberrante de tão extremo. Mas prejudicar a maioria a favor da minoria corrupta também acontece na Europa. Imediatamente recordo dois exemplos. 1. Em países como Portugal, a venda de vistos 'gold' a não-comunitários que comprem imobiliário, enchendo os bolsos de quem ganha com a subida desse mercado, à custa de tornar as casas incomportáveis para os residentes; 2. A iminente decisão europeia de classificar a construção de centrais nucleares ou gasodutos como "verdes, ecológicos, contribuindo para a transição energética" e como tal elegíveis para apoios públicos. Faz sentido... mas só para os fortíssimos interesses que têm muito a ganhar com isso.

Devíamos pensar em mudar o nome do regime em que vivemos. De Democracia para Oligarquia.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

