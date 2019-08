As autoridades falam de 20 mortos num ataque levado a cabo no sábado num centro comercial em El Paso, no Texas.

Massacre no Texas pode ter motivações racistas

Patrick Crusius, um branco de 21 anos e detido pela polícia, foi identificado como o autor do tiroteio na manhã de sábado num supermercado Walmart perto do centro comercial Cielo Vista em El Paso, Texas, sul dos Estados Unidos. De acordo com o El País, que cita fontes policiais, o assassino teria escrito um manifesto de quatro páginas com o título "Provavelmente, vou morrer hoje" que alegadamente foi publicado num fórum online de extrema-direita pouco antes do massacre. Segundo o New York Times, o documento expressa posições racistas e fala do ataque como "uma resposta à invasão hispânica do Texas". "Os hispânicos tomarão o controlo do governo local e estatal do meu amado Texas", diz o manifesto, de acordo com o mesmo jornal. "A abundante população hispânica no Texas vai converter-nos num bastião dos democratas".

O autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida. Segundo o governador do Estado do Texas, Greg Abbott, desse tiroteio resultaram 20 mortos e 26 feridos.

O tiroteio começou cerca das 10:00 (hora local, 16:00 em Lisboa). Agentes do FBI e da agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) foram enviados para o local, à semelhança do departamento de polícia de El Paso.

Através de uma mensagem no Twitter, o Presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou de “terrível” o tiroteio em El Paso e referiu-se a “muitos mortos”. “Terrível tiroteio em El Paso. As informações são muito más, há referência a muitos mortos”, referiu na mensagem. “Falei com o governador” do Texas, Gregg Abbott, para lhe “transmitir o apoio do governo federal”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Fontes hospitalares de El Passo citadas pela agência noticiosa AP referiram que estavam a ser assistidas 22 vítimas dos disparos, e confirmaram a morte de uma pessoa após a sua chegada a um dos hospitais.

El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande). Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos.

Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi. No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.

Com Lusa

