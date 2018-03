Dirigente independentista catalã ignorou ordem da Justiça e anunciou saída para destino desconhecido através de carta aberta.

Marta Rovira deixa Catalunha e parte para o exílio

Marta Rovira, dirigente independentista catalã, anunciou através de carta aberta que abandonava a Catalunha e partia rumo ao exílio, não indicando o destino da sua viagem.

De acordo com a agência France Presse, Rovira, número dois da Esquerra Republicana de Catalunya, deveria comparecer com outros dirigentes políticos perante o juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, mas anunciou por carta que tomava "um caminho duro - o do exílio". A decisão está relacionada com informações que Marta Rovira recebeu no sentido de que poderia seguir-se pena de prisão preventiva.



"A cada dia, a cada hora, sentia minha liberdade limitada por ameaças judiciais arbitrárias. Não me sentia livre. Não me reconhecia. Estas últimas semanas vivi em uma prisão interna", referiu a dirigente que fora reeleita deputada no ato de 21 de dezembro.



Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal acusou 13 dirigentes independentistas de rebelião, entre os quais Puigdemont, Junqueras, Forcadell, a referida Marta Rovira, Turull, entre outros.







