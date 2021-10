Pelo menos 40 mulheres terão sido exploradas nesta rede.

Marselha. Desmantelada rede de prostituição gerida por legionários

Uma rede de prostituição gerida por legionários e baseada em Nimes foi desfeita e seis pessoas foram acusadas, avançou o Ministério Público de Marselha, nesta segunda-feira.

De acordo com a AFP, os acusados são cinco soldados ou ex-soldados da Legião Estrangeira, com cerca de 30 anos, e a mulher de um deles. Os seis foram acusados de "tráfico de seres humanos em grupo organizado e associação criminosa com vista à prática de crimes", confirmou o Ministério Público.

Um tribunal especializado de Marselha tinha aberto uma investigação preliminar ao caso a 10 de dezembro de 2020, após a detenção de um cidadão ucraniano com uma grande soma de dinheiro e muitos preservativos, explicou o procurador. A busca que se seguiu permitiu revelar "uma vasta rede de proxenetas em toda a França, gerida a partir de Nimes, por antigos e atuais legionários da Europa de Leste". A cidade é morada do 2º regimento de infantaria da Legião Estrangeira.

De acordo com o Ministério Público, os visados da investigação controlavam toda a rede, desde "gerir a chegada de mulheres da Europa de Leste", "recrutar operadores de centrais telefónicas para marcar encontros com clientes", "alugar as instalações de prostituição, gerir os anúncios na Internet" e até "deslocar as vítimas e recolher o dinheiro". Segundo a AFP, a rede explorou pelo menos 40 mulheres, entre os 20 e os 30 anos.

O exército apenas confirmou que foi informado de uma investigação.

