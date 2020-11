O Governo do Saara Ocidental dá por terminado acordo de paz que vigorava desde 1991 "depois de três décadas de abandono e silêncio por parte da comunidade internacional".

Marrocos viola acordos de paz e guerra volta ao Saara Ocidental 30 anos depois

O Governo do Saara Ocidental dá por terminado acordo de paz que vigorava desde 1991 "depois de três décadas de abandono e silêncio por parte da comunidade internacional".

O Governo do Saara Ocidental, país reconhecido por 50 países, sob ocupação marroquina, anunciou esta sexta-feira o regresso à guerra com Marrocos depois de três décadas de paz. Em comunicado, as autoridades saarauís acusaram Rabat de violar o acordo assinado em 1991 entre as duas partes com a ONU ao atacarem um grupo de 50 civis que promovia um bloqueio em Guerguerat, uma zona desmilitarizada na estrada que liga a Mauritânia ao Saara Ocidental que está a ser utilizada por Marrocos para promover o tráfego comercial.

Os civis reclamavam a realização de um referendo de autodeterminação para o povo saaruí, como acordado nos documentos de paz, e estavam desde 21 de outubro naquela via estratégica. As autoridades marroquinas alegam que o seu exército "não entrou em contacto com civis", de acordo com o El País, mas a Frente Polisário, organização saaruí de libertação nacional, contesta essa informação e acrescenta que respondeu "ao fogo inimigo para proteger os cidadãos saarauís e defender território saaruí".

Os civis foram evacuados da Guerguerat pela própria Frente Polisario mas a organização adverte que "a grande guerra de libertação de todo o povo" já começou. Uma fonte oficial da Polisario salienta que retirara, os civis "para evitar males maiores".



A Frente Polisario tinha decidido, há 23 dias, bloquear o único acesso comercial entre Marrocos e a Mauritânia para protestar contra o facto de a Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental (Minurso), estacionada no terreno desde 1991, ainda não ter organizado qualquer referendo. A organização saarauí quis chamar a atenção da comunidade internacional dias antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU no dia 30 de outubro para decidir se devia renovar o mandato da Minurso, o que acabou por acontecer.

Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou na quinta-feira preocupação com a possibilidade da guerra regressar ao Saara Ocidental a propósito desta brecha na zona desmilitarizada de Guerguerat. Em conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Mauritânia, Ismail Ould Cheikh Ahmed, discutiram a gravidade da situação perto da fronteira.

Já antes, na passada segunda-feira, o governo da República Árabe Saarauí Democrática responsabilizou a ONU pelo que pudesse acontecer à situação dos civis saarauís em Guerguerat. Perante o apelo da Frente Polisário para a mobilização total contra a ocupação marroquina, os sarauís instalados em campos de refugiados há várias décadas começaram a juntar-se ao exército.

Movilizaciones para entrar en las filas del Ejército Popular de Liberación #Polisario y responder a la última agresión del régimen de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental 🇪🇭 pic.twitter.com/B6AD6bJZ7b — Jalil Moh. Abdelaziz 🇪🇭 الخليل (@JalilWs) November 13, 2020





