Os últimos metros para chegar ao menino que está no fundo do buraco de 32 metros são os mais difíceis por causa do risco do perigo de deslizamentos. "A fadiga é muita, mas todas as equipas de resgate estão a resistir", disse um dos responsáveis da operação de salvamento.

Marrocos. Falta muito pouco para chegar a Rayan, mas últimos metros são os mais perigosos

Redação

É uma corrida cada vez mais urgente contra o tempo, mas os socorristas marroquinos não desistem. Trabalharam a noite toda, de sexta a sábado, para tentar salvar o pequeno Rayan, uma criança de cinco anos que caiu num poço profundo na terça-feira. O trabalho de perfuração continua muito lentamente nesta aldeia de uma região pobre do norte de Marrocos. Os últimos metros para chegar ao menino que está no fundo do buraco de 32 metros são os mais difíceis por causa do risco do perigo de deslizamentos.

O resgate acabou por sofrer um atraso de cerca de três horas devido a uma rocha que dificultou a perfuração do túnel através do qual se espera salvar Rayan, de acordo com o chefe da equipa de monitorização e vigilância do resgate, Abdelhadi Tamrani, citado pela agência Efe.



Nenhuma informação oficial foi transmitida sobre o estado de saúde do pequeno Rayan, mas há imagens que o mostram vivo, com ferimentos na cabeça.

Segundo as autoridades locais, citadas pela AFP, os socorristas - engenheiros e topógrafos - escavam um túnel horizontal de três metros, em paralelo com a segurança do perímetro que é assegurada pelas equipas técnicas, para se aproximarem do local onde a criança está presa. Em condições difíceis, trabalharam sem interrupção nas últimas horas sob a luz de holofotes poderosos, trazendo um toque sombrio ao local da tragédia, segundo jornalistas da AFP que estão a acompanhar de perto o resgate.

"Continuo com esperança de que o meu filho saia dali vivo"

Foram mobilizados reforços policiais uma vez que os movimentos da multidão que tem acorrido ao local tem dificultado o trabalho dos socorristas. Milhares chegaram nos últimos dias, alguns de longe, como sinal de solidariedade, e estão acampados no local apesar do frio gélido desta zona montanhosa do Rif, a quase 700 metros de altitude.

“Viemos ajudar os socorristas. Rayan é uma criança da nossa região, pedimos a Deus que ele seja salvo”, testemunha um voluntário. "Não saímos até que ele saia do poço", dizem.

"Estamos quase lá”, explicou um supervisor". "A fadiga é muita, mas todas as equipas de resgate estão a resistir", acrescentou.

O menino caiu acidentalmente na tarde de terça-feira num poço seco de 32 metros, estreito e de difícil acesso, cavado perto da residência da família na aldeia de Ighrane, perto de Bab Berred, na província de Chefchaouen.

"Continuo com esperança de que o meu filho saia dali vivo", disse o pai de Rayan à televisão estatal 2M na noite de sexta-feira. "Agradeço a todos os que se mobilizaram e aos que nos apoiam em Marrocos e em outros lugares", acrescentou.

Resgate atrasado por causa de uma rocha

O resgate acabou por sofrer um atraso de cerca de três horas devido a uma rocha que dificultou a perfuração do túnel através do qual se espera salvar Rayan, adiantou hoje a Efe.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita o chefe da equipa de monitorização e vigilância do resgate, Abdelhadi Tamrani, no início desta manhã ainda faltavam cerca de três metros para chegar à cavidade onde Rayan se encontra.

Entretanto, um helicóptero da Royal Gendarmerie foi enviado para o local para transportar a criança depois de a retirarem do poço, se necessário, bem como uma ambulância equipada com equipamento de reanimação.

“Preparámos uma ambulância bem equipada com pessoal médico incluindo um ressuscitador e há também um helicóptero da guarda real no local para resgatar o pequeno Rayan”, cita a Efe Abdelhadi Tamrani.