Num mundo em que conflitos são cada vez mais vistos através de lentes morais do bem-contra-o-mal, Marrocos é um excelente exemplo de como se pode ser simultaneamente vítima e cúmplice de ocupação colonial.

Marrocos, Espanha, Palestina e o Saara Ocidental

Marrocos venceu a Espanha no Mundial de Futebol. Muitos viram nessa vitória uma espécie de dupla vingança: afinal, um país do Magrebe com vários séculos de guerras com países ibéricos, derrota simbolicamente o seu carrasco, Espanha. Um país onde dois enclaves espanhóis, Ceuta e Melilla, mantêm viva a marca da ocupação colonial espanhola, e onde também se ergue o muro da política de fronteira da União Europeia, o Frontex.

Mas vamos complicar: num mundo em que conflitos entre povos e países são cada vez mais vistos através de lentes morais e do bem-contra-o-mal, e em que se perdeu a capacidade de análise além de um “eu acho que” numa rede social, Marrocos é um excelente exemplo de como se pode ser, simultaneamente, vítima e cúmplice, progressista e ocupante, soberano e colonial.

Estão a correr mundo imagens de bandeiras da Palestina nas bancadas em jogos com países árabes (Tunísia, Marrocos, Irão, Qatar, Egipto), mas também ocidentais. O Tunísia-França chegou mesmo a ser interrompido porque um adepto entrou campo com a bandeira do Estado ocupado por Israel e isso instigou cânticos de solidariedade com a Palestina nas bancadas. Estão também a correr mundo imagens de adeptos ingleses a gritar “Palestina Livre!” em televisões israelitas, adeptos de países árabes (como a Arábia Saudita) recusando-se a responder a repórteres israelitas no vox populi na zona dos estádios, dizendo-lhes que “não são bem-vindos”.

O Mundial do Qatar tornou-se problemático antes mesmo de começar, envolto em discussões sobre possíveis boicotes devido às condições laborais dos imigrantes, mas também à posição do Qatar sobre direitos LGBT ou das mulheres. Mas porque o mundo não é a preto e branco, também lá está a Palestina que, não se tendo qualificado junto às selecções mais poderosas do mundo, conseguiu ganhar tantos jogos e adeptos.

Se alguma coisa sobra de um Mundial no mundo árabe é a solidariedade praticamente consensual para com um país ocupado há mais de 70 anos, vorazmente asfixiado pelo regime de apartheid sionista, que Israel decidiu não ter direito a existir. Alguma coisa de solidariedade internacional se passará para, como documentou o Guardian, diplomatas israelitas terem emitido mensagens pedindo aos seus adeptos para se manterem discretos no Qatar, “por motivos de segurança”.

Marrocos é um dos maiores aliados da Palestina no mundo árabe, não só reconhecendo o Estado palestiniano, mas também em trocas comerciais importantes com um país em estado de sítio como são os territórios ocupados. Mas Marrocos também ocupa, desde 1975, quando a Espanha se “retirou”, o território do Saara Ocidental, em disputa pela sua auto-determinação e pela independência do povo sarauí.

As Nações Unidas reconhecem o Saara Ocidental como um território não-autónomo (colónia), nunca reconheceram a ocupação marroquina e consideram a Frente Polissário legítima representante do povo sarauí e o seu direito à auto-determinação. A Frente Polissário governa a República Árabe Sarauí Democrática (RASD) a partir do exílio, num campo de refugiados na Argélia, desde a guerra de independência com o seu segundo ocupante, Marrocos. A RASD controla 20% do território sarauí, Marrocos 80%, numa fronteira altamente militarizada. Até 2020, nenhum país tinha reconhecido a ocupação marroquina, até Donald Trump o fazer em troca pela normalização das relações entre Marrocos e Israel.

Países que constroem muros: o de Marrocos atravessa o deserto e são mais de 2700km de protecções de areia e bunkers minados, empurrando a população sarauí para um enorme campo de refugiados a céu aberto, dependente do auxílio de ONGs internacionais, dos vizinhos árabes, Tunísia e Argélia, mas também de outros países com quem a RADS mantém relações estreitas: de Cuba à África do Sul. Países que sabem o que é o apartheid ou bloqueios económico-financeiros, lutas pela soberania e o direito a existir.

No futebol, Marrocos venceu a Espanha e pareceu por momentos vingar a ocupação do seu território, as lutas contra o Islão, a expulsão da Península, a destruição do Al-Andaluz pelos ibéricos, mantendo-se resquícios pós/neo-coloniais como Ceuta e Melilla, espaços de facto espanhóis, dentro do território soberano marroquino, e de que Espanha não parece querer retirar-se. É-lhes, a ambos os países, conveniente que assim seja. Até Espanha, após cinco décadas de neutralidade, reconheceu este ano a ocupação marroquina do Saara Ocidental, abrindo uma guerra diplomática com a Argélia.

Afinal, para a União Europeia, Marrocos é um parceiro imprescindível no Frontex, o programa de controlo fronteiras da UE fora das fronteiras da UE, em que os europeus, para “proteger” o seu “belo jardim”, empurram para o continente africano, como quem lava as mãos, a responsabilidade pela sua vergonhosa e violenta política de imigração.

Segundo o Conselho Europeu para Refugiados e Exilados, Marrocos já recebeu 123 milhões de euros de Espanha para controlos migratórios desde 2019. A UE distribuiu 346 milhões no mesmo período, e mais 500 milhões se seguirão até 2027. Até lá as imagens violentas e perturbadoras do massacre de Melilla, ocorrido em Junho, em que morreram 23 migrantes, continuarão a circular como dano colateral que alimenta as fantasias (neo)coloniais tanto de europeus como de marroquinos.

