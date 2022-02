O funeral da criança de cinco anos, que ficou presa num poço, deverá acontecer, possivelmente ao início da tarde desta segunda-feira, avança a AFP.

Tragédia

Marrocos chora a morte do pequeno Rayan. Funeral realiza-se esta tarde perto da aldeia de Ighrane

Redação O funeral da criança de cinco anos, que ficou presa num poço, deverá acontecer, possivelmente ao início da tarde desta segunda-feira, avança a AFP.

Marrocos prepara-se para fazer o luto pela morte do pequeno Rayan, que ficou preso durante cinco dias no fundo de um poço numa região pobre do norte do país.

Onda de emoção em Marrocos e no mundo após a morte do pequeno Rayan O Papa Francisco, visivelmente emocionado, saudou “todo o povo (marroquino) que se uniu para salvar Rayan”, durante a oração do Angelus celebrada no Vaticano.

A tragédia que, manteve o reino marroquino e o mundo em suspense, durante esse tempo, enquanto decorriam as operações de resgate, terminou com choque e emoção com a trágica morte da criança de cinco anos.

O funeral de Rayan tem lugar perto da aldeia de Ighrane, onde a tragédia se desenrolou, provavelmente no início da tarde desta segunda-feira, de acordo com os jornalistas da AFP no local, que testemunharam aldeões a limpar a área em redor do antigo cemitério de Douar Zaouia, localizado a 6 km da aldeia.

É esperada uma multidão de participantes no último adeus ao menino, já que foram milhares os populares que tentaram ajudar no seu resgate. O funeral tem lugar após a oração muçulmana do meio-dia.

Uma semana a tentar salvar o Rayan

Rayan caiu acidentalmente num poço seco de 32 metros, na terça-feira, dia 1 de fevereiro. O poço estreito e de difícil acesso encontrava-se perto da casa da família, em Ighrane.

Os socorristas conseguiram escavar e entrar por uma fenda horizontal no sábado e procurando avançar, polegada a polegada, escavando à mão para evitar qualquer deslizamento de terra. Até sexta-feira, tinham tentado levar oxigénio e água a Rayan, mas não tinham a certeza que ele conseguisse utilizá-los. Ao mesmo tempo que as operações para tentar salvar e resgatar o menino decorriam, milhares de simpatizantes acorreram ao local, numa atitude de solidariedade e acamparam nesta zona montanhosa do Rif, a uma altitude de quase 700 metros.

Rayan foi resgatado já sem vida, anuncia Casa Real de Marrocos O rei Mohammed VI teve uma conversa telefónica com os pais de Rayan para exprimir as suas condolências.

Após vários dias de operações, os socorristas conseguiram extrair a criança, mas o menino não sobreviveu. O corpo de Rayan foi levado para o hospital militar de Rabat no sábado, após a retirada do poço.

Onda de tristeza de Marrocos ao Vaticano

A morte do menino de cinco anos desencadeou uma emoção em Marrocos e em todo o mundo, amplificada pelas imagens transmitidas pelas televisões e pelas redes sociais. Na aldeia de Rayan o silêncio assumiu o lugar do choque e da tristeza.

"O silêncio é terrível nesta manhã [de domingo] na aldeia. Todos estavam a rezar para que ele saísse vivo. Todos choraram", disse um membro da família à AFP. "A queda de uma criança recordou ao mundo os valores da humanidade", comentou no domingo o site de televisão pública da SNRT.

No Vaticano, o Papa Francisco saudou "um povo inteiro que se reuniu para salvar Rayan" durante a oração do Angelus. "Eles tentaram tudo, infelizmente ele não sobreviveu. Mas que exemplo. Obrigado a este povo por este testemunho", disse Francisco.

A onda de empatia e emoção provocada pela tragédia teve eco também na monarquia marroquina, tendo sido o gabinete real a anunciar a morte da criança no sábado à noite. O próprio rei Mohammed VI chamou os pais de Rayan para lhes apresentar as suas condolências, que ficaram emocionados com o gesto, agradecendo ao soberano, às autoridades e a todos os socorristas.

"É um desastre, esperemos que a sua alma [de Rayan] descanse em paz. Vamos desejar aos seus pais e a toda a sua família paciência e conforto", disse um residente de Rabat.

Marrocos de luto. Rayan foi resgatado mas não resistiu aos ferimentos Criança de cinco anos terá morrido durante o resgate, avança a imprensa marroquina.

Todos prestaram homenagem aos esforços implacáveis dos socorristas. A corrida contra o tempo foi seguida ao vivo por inúmeros utilizadores da Internet. E assim que a morte foi anunciada surgiram homenagens nas redes sociais de todo o mundo - da vizinha e rival Argélia à França e aos Estados Unidos - e em todas as línguas.



Poços clandestinos?

Os trabalhos para preencher os túneis de salvamento perfurados pelos socorristas, bem como o poço, começaram de imediato, logo este domingo.

E se a tragédia reuniu os marroquinos numa demonstração de unidade, o diário de língua árabe Assabah não deixou de denunciar, na edição desta segunda-feira a proliferação de poços ilegais e não seguros naquela região do país e que são utilizados para irrigar culturas, incluindo canábis, segundo o jornal.

Este acidente trouxe à memória uma outra tragédia semelhante que ocorreu no início de 2019 na Andaluzia (Espanha), onde Julen, de dois anos, morreu depois de cair num poço com 25 centímetros de diâmetro e mais de 100 metros de profundidade.

