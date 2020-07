O líder holandês tem hábitos espartanos e quer aplicá-los à Europa. Tem uma cimeira inteira à espera que acabe de fazer exigências.

Mark Rutte, o frugal de Haia, mas há quem lhe chame nomes piores

Telma MIGUEL O líder holandês tem hábitos espartanos e quer aplicá-los à Europa. Tem uma cimeira inteira à espera que acabe de fazer exigências.

A antiga ministra dos Assuntos Europeus de Emannuel Macron escreveu hoje uma definição que assenta como uma luva ao visado, mesmo que o nome não seja referido. No Twitter, a atual eurodeputada Nathalie Loiseau interrogou-se: “Vocês chamariam frugal ao tipo que mora no vosso prédio e se recusa a contribuir para um novo elevador porque é mais saudável subir a pé, mas não quer mudar-se porque o edifício tem prestígio?”. Há inúmeros nomes que ocorrem.



Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, líder dos quatro frugais (a que aparentemente também se juntou nestes últimos dias a Finlândia), tem feito finca-pé em cortar o fundo de recuperação das economias europeias e diz que os envelopes só devem ser dados aos países do sul se estes fizerem as reformas económicas e fiscais. E antes de verem a cor do dinheiro.

Tem também lutado por encontrar mecanismos fortes de vigiar a aplicação desses cheques. Há quem diga que entre os 27 chefes de Estado e de Governo que estão desde a manhã de sexta-feira, dia 17, em Bruxelas, ele é o mais competente negociador e é ele quem os está a reter na capital belga. E esta teimosia está a mudar inclusive o balanço do poder - que estava no eixo Alemanha/França, na aliança Macron/Merkel - para os países austeros do norte. Uma vez que a votação do orçamento europeu tem que ter o voto de todos, Rutte tem a faca e o queijo na mão enquanto não disser um sim.

É sem dúvida visto como o grande vilão, um “forreta”, como lhe já chamou António Costa, ou um “unhas de fome” como se lhe referiu o primeiro-ministro polaco.

Viktor Orbán, que já foi apresentado como o vilão número dois da cimeira europeia - por ameaçar bloquear um acordo que obrigue os países a seguirem as regras democráticas - já nem consegue pronunciar o nome do líder vindo de Haia. Chama-lhe sempre “o tipo holandês” e disse hoje de manhã aos jornalistas húngaros que a questão do Estado de Direito é um bode expiatório. “Não gosto de jogos de culpabilização, mas o tipo holandês é que é o verdadeiro responsável pela trapalhada em que nos encontramos”, disse, irritadíssimo no terceiro dia da cimeira.

Rutte, também já anunciou várias vezes que não aprecia a ideia de entregar dinheiro de contribuintes holandeses às oligarquias de leste. “Não sei porque o tipo me odeia e odeia os húngaros”, desabafou Orbán.

No geral, Mark Rutte parece tranquilo por não receber o apreço da maioria dos colegas, nem da opinião pública europeia. Prefere defender os interesses dos contribuintes que o elegeram, mesmo que os comentadores digam que ele está a levar a União Europeia para o abismo.

Entrou para a política ainda nos seus anos de estudante, e tornou-se dirigente do VVD em 1993. O jornal Dutch News refere que foi surpreendente a sua ascensão à liderança dos conservadores VVD (Partido do Povo para a Liberdade e Democracia) e a sua eleição para primeiro-ministro em 2006. Em 2009 foi eleito pelos deputados como o político do ano. Em 2010 foi eleito primeiro ministro.

Um espartano solteiro e cumpridor

Mark Rutte nasceu em Haia, a capital holandesa, e estudou História na Universidade Leiden. Após terminar os estudos, trabalhou para a Unilever e para a Calvé, como gestor.

Atualmente com 53 anos, solteiro, vive sozinho no apartamento que comprou quando começou a trabalhar e ainda se desloca diariamente de bicicleta, um costume enraizado na cultura holandesa.

Durante a pandemia, a Holanda impôs um regime de confinamento suave – diferente das imposições draconianas do resto da Europa - mas Rutte cumpriu as regras gerais em vigor de proibição de acesso de estranhos a lares de terceira idade, mesmo com grande sacrifício pessoal. Não foi despedir-se da mãe, com a qual passava férias todos os anos, e que morreu aos 94 anos numa casa de saúde. O seu auto controle na mais difícil das situações foi contraposto ao comportamento do assessor político de Boris Johnson, Dominic Cummings, que quebrou medidas de confinamento enquanto estava com covid-19, gerando um escândalo no Reino Unido.

Em seu favor, além do facto de estar sempre sorridente, pode dizer-se que em 2018 Rutte recebeu aplauso internacional por ter contradito Donald Trump, em direto, num encontro na Casa Branca sobre acordos comerciais entre a Europa e os EUA.

