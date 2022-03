Pelo menos 5.000 pessoas foram mortas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, desde o início da invasão russa, anunciou uma conselheira da Presidência ucraniana, encarregada dos corredores humanitários.

Guerra na Ucrânia

Mariupol. Cinco mil pessoas enterradas "mas podem ser mais"

Lusa Pelo menos 5.000 pessoas foram mortas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, desde o início da invasão russa, anunciou uma conselheira da Presidência ucraniana, encarregada dos corredores humanitários.

“Cerca de 5.000 pessoas foram enterradas, mas há dez dias que as pessoas já não são enterradas, por causa dos constantes bombardeamentos”, declarou Tetiana Lomakina, citada pela agência noticiosa francesa AFP, estimando que “dado o número de pessoas ainda sob os escombros (…), podem ser mais, poderá haver à volta de 10 mil mortos”.

A cidade portuária de Mariupol está cercada pelo exército russo desde o final de fevereiro, o que obrigou milhares dos seus habitantes a viver em condições muito difíceis, sem eletricidade, água potável ou comida.

De uma população em tempo de paz de 450.000 pessoas, cerca de 160.000 ainda lá estão encurraladas, segundo o presidente da câmara, Vadim Boïtchenko. “Todas as entradas e saídas da cidade estão bloqueadas (…), é impossível fazer entrar em Mariupol víveres e medicamentos”, lamentou no domingo à noite o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“As forças russas estão a bombardear as colunas de ajuda humanitária e a matar os motoristas”, acrescentou, indicando que as ruas estão cheias de “cadáveres” que é impossível sepultar.

Quase duas semanas após o bombardeamento do teatro da cidade, ainda se ignora o que aconteceu às centenas de civis que ali estavam refugiados: a autarquia, citando testemunhas, disse recear que haja “cerca de 300 mortos”. Mas uma deputada municipal que conseguiu fugir de Mariupol no dia desse bombardeamento disse que é impossível proceder a qualquer contagem de vítimas, devido às falhas nas comunicações e à ausência de autoridades locais.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, tinha anunciado no domingo que falaria com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, esta segunda ou na terça-feira para organizar uma “operação humanitária” de evacuação da cidade, em conjunto com a Turquia e a Grécia.

Mariupol é uma cidade estratégica no mar de Azov, cobiçada pelos russos para que as suas Forças Armadas possam fazer a ligação entre a Crimeia anexada por Moscovo em 2014 e as regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, no leste do território ucraniano.

O anterior balanço da câmara municipal, em meados de março, apontava para mais de 2.000 civis mortos desde o início da guerra na Ucrânia.

