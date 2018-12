Extrema-direita frontalmente contrária ao discurso de Macron.

Marine Le Pen critica Presidente francês

Extrema-direita frontalmente contrária ao discurso de Macron.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, criticou o discurso proferido ontem por Emmanuel Macron, escrevendo na rede social Twitter que este se "recusa a admitir que é o modelo de que se considera campeão o alvo da contestação".



Ce modèle, c’est celui de la mondialisation sauvage, de la concurrence deloyale, du libre-échange généralisé, de l’immigration de masse et ses conséquences sociales et culturelles.

Bref, #Macron recule pour mieux sauter ! MLP #Macron20h https://t.co/ivnV6XUADX — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 10, 2018

De acordo com o diário Le Monde, o seu vice-presidente, Steeve Briois, referiu-se ao discurso do chefe de Estado considerando que "as classes médias e os desempregados, ou seja, uma boa parte dos franceses no ativo, são os grandes esquecidos deste #Macron20h".

No mesmo jornal poder ler-se que Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) classificou o discurso como "um grande golpe de teatro", vaticinando que a política praticada até aqui "vai continuar", isto é, "os franceses que trabalham vão continuar a ser espoliados".

Para o fundador dos Patriotes, Florian Philippot, o Presidente tentou iludir os franceses, mostrando que "está totalmente desligado do sofrimento do povo".



À cadeia de televisão France 2, Bruno Retailleau, líder do grupo Les Républicains no Senado, constatou que "não pode haver descida de impostos se não existir redução da despesa pública".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.